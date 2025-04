«Contad con que el martes te doy las botas»

El volcado de los mensajes de whatsapp solicitado por el juzgado que instruye el sumario de la Operación Oikos revela con todo detalle cómo presuntamente se habría comprado por 250.000 euros, a través del futbolista Íñigo López , a los jugadores del Reus para que vencieran al Valladolid en la temporada 2016-17. El resultado del encuentro (2-0) benefició al Huesca en su objetivo de clasificarse para las eliminatorias de ascenso a Primera división, como así ocurrió. El juez considera que las conversaciones entre Íñigo López y el capitán del Reus -que ese verano se convertiría en entrenador- permiten detectar «cómo los investigados, en un lenguaje convenido, hacen referencia a cantidades debidas, cómo Garay se muestra nervioso o desconfiado de que se realice el pago en plazo, y cómo Iñigo trata de tranquilizarlo».

En el auto, al que ha tenido acceso ABC, se destacan varias conversaciones «más relevantes» en las que se habla de «entregar camisetas», y en las que Íñigo López le dice a Aritz López como componente de un grupo: «No penséis mal porque no va a pasar nada» o «cuando vaya os explico lo que ha pasado…». Así mismo, el propio Aritz López asegura en representación de otros: «Estoy a la espera que nos digas algo y se arregle», «a veces me preguntan y otras no».

Así, el 1 de julio de 2017 se produce la siguiente conversación entre Íñigo López y Aritz Garay:

Íñigo López : «Cómo vas??? Ya de mister!!! Jaja»

Íñigo López : «Q grande»

Íñigo López : «El 11 vuelvo y vemos como te doy la camiseta que me pediste»

Íñigo López : «La llevo donde me digas»

Garai : «Que tal amigo!»

Garai : «Ya ves aqui de tecnico»

Garai : «Jajajajjajajja»

Garai : «Vale perfecro»

Garai : «Empezamos a entrenar pero el 11o12 nos vemos»

Íñigo López : «Buen tranki q cuadramos»

Íñigo López : «Yo empiezo 18»

Garai : «A perfectoooo»

Posteriormente, el 15 de agosto de 2017, se detecta el siguiente cruce de mensajes:

Íñigo : «Gari no hay ningun problema. Cuando te vea ya charlaremos. Espero verte antes q acabe el mes. No penseis mal xq no va a pasar nada. Cuando te vea te cuento bien»

Garai : «Yo estoy a la espera que nos digas algo y se arregle»

Íñigo : «Lo sé»

Garai : «A veces me preguntan y otras no»

Íñigo : «Se arregla en breve»

Íñigo : «Cuando vaya os explico lo q ha pasado pero no hay ningun problema».

Según el auto del juez, es muy relevante la conversación entre Iñigo López y Aritz López Garay el 8 de septiembre de 2017 en la que Aritz afirma que la plantilla, y los que se fueron, están algo nerviosos porque el Huesca aún no ha podido cumplir su parte, y en la que dejan claro que ambos dos están de intermediarios. Iñigo se compromete a que todo va a salir bien.

Garai : «Hay novedades?»

Íñigo : «Estoy con ello. Creo q en breve nos veremos»

Garai : «Vale porque ya esta la plantilla y los que se fueron algo nerviosos»

Íñigo : «Normal»

Íñigo : «No va a haber problema pero estos dijeron una cosa y x un motivo no han podido cumplir aun»

Íñigo : «Te entiendo y aunq se q no hay lio yo sigo apretando»

Garai : «Que el dia 11 de oct jugamos alli y esta la gente algo revoltosa y empiezan a dudar»

Íñigo : «Jjaja.normal. y yo doy la cara»

Íñigo : «Tranki q no se falla»

Íñigo : «Espero verte en breve»

Garai : «Vale»

Íñigo : «Me parece muy serio todo esto. Cdo te vea te comento bien todo»

Garai : «Sobre todo para ya dejar zanjado el tema y ya listo»

Íñigo : «Normal tio»

Íñigo : «Culpa mia q soy el q esta dando la cara»

Íñigo : «Pero insisto q no tengo ninguna duda»

Garai : «No no»

Íñigo : «Tu no tienes culpa ninguna»

Garai : «El tema que estamos los dos de \"intermediarios\" para entregar y recibir el planing de ejercicios»

Íñigo : «Lo se tio»

Íñigo : «Yo todo esto se lo enseño al proveedor»

Íñigo : «Para meterle mas prisa. Estan con ello»

Garai : «A ver si se puede arreglar antes de ir alli que un mes vamos»

Íñigo : «Si . En ello estoy…»

Por su parte, las conversaciones recogidas en el oficio policial entre Íñigo López y el jugador del Reus, Francisco Javier Atienza , «Pichu Atienza», dejan constancia de la mediación de este jugador, el empleo de un lenguaje simulado «botas», y el pago en el Hotel ABBA de Huesca.

Francisco Atienza : «Buenos días Iñigo, alguna novedad?»

Íñigo López : «Entre hoy y mañana podre concretarte»

Francisco Atienza : «Es que el martes está aquí ya»

Íñigo López : «Para ese dia kiero cerrsr todo»

Francisco Atienza : «Ok. Si hay alguna novedad me dices»

Íñigo López : «Si»

Íñigo López : «Pero contad con q el martes te doy las botas»

Francisco Atienza : «Vale»

Francisco Atienza : «Y como lo hacemos?»

Íñigo López : «Ya te las doy yo»

Íñigo López : «Trankilo»

Íñigo López : «Despues de jugar»

Francisco Atienza : «Vale»

Íñigo López : «Mañana nos vemos!»

Francisco Atienza : «Me dice Aritz que si nos puedes traer las botas al hotel antes del partido?»

Íñigo López : «Mañana os digo»

Íñigo López : «Si no tranquilo que lo tengo todo arreglado»

Francisco Atienza : «Vale, pero me dice que es para nohacerlo en el campo, si se puede»

Francisco Atienza : «Tu me dices mañana»

Íñigo López : «Si lo se»

Íñigo López : «Trqnki»…///…

Íñigo López : «A que hora llegais?»

Francisco Atienza : «12:30»

Íñigo López : «Ok»

Francisco Atienza : «En el abba nos quedamos»

Íñigo López : «Ok. Si estais descansando paso yo a ver a aritz»

Francisco Atienza : «Mañana le pregunto a Aritz el plan que tenemos en el hotel y te aviso»

Íñigo López : «Ok»

Francisco Atienza : «Iñigo puedes estar en el hotel a las 12:45?»

Francisco Atienza : «Llegamos 12:30 y tenemos libre hasta la 13»

Íñigo López : «No. Entrenamos. luego llamo a aritz y paso»

Francisco Atienza : «Ok»

Íñigo López : «Tellevo una trenza de almudevar y cerramos»

Francisco Atienza : «Ok»

Francisco Atienza : «Iñigo has venido al hotel?»

Íñigo López : “No»

Francisco Atienza : «Estamos comiendo»

Íñigo López : «Trqnki q os aviso»

Francisco Atienza : «Habla con Aritz lo que sea»

Más temas:

Fútbol