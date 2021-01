El equipo Williams de Fórmula 1 ha anunciado la contratación como asesor del expiloto británico Jenson Button, campeón mundial de 2009, 21 años después de haberlo hecho debutar en un gran premio de la categoría reina del automovilismo.

El equipo explicó en un comunicado oficial que Button, de 41 años y que ganó su título de la F1 con el equipo Brawn GP, ocupará el cargo de «asesor principal» y tendrá un contrato de varios años.

«Estoy muy contento de poder decir una vez más que he firmado por Williams», anunció por su parte Button. «Cuando tenía 19 años fue un momento que cambió mi vida y, a pesar de que fue hace más de 20 años, siento que nunca me fui», agregó.

«Sir Frank Williams mostró fe en mí por lo que estaré eternamente agradecido y estoy increíblemente emocionado de tener la oportunidad de regresar y ayudar al equipo en su lucha una vez más por el éxito», explicó.

Welcoming @JensonButton back to Grove, this time in the capacity of Senior Advisor 🙌



Take it away, JB! pic.twitter.com/VUsx2PyFp3