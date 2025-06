Teresa Ribera comparece en el Senado, en directo: declaraciones sobre el caso Koldo y Aldama y última hora hoy

Sigue en directo la comparecencia en el Senado de Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, donde será preguntada por el caso Koldo y sus contactos y comunicaciones con el comisionista Víctor de Aldama.

Ribera está citada este lunes a las 11.00 horas después de lo que el PP interpreta como «varias tácticas de escapismo con estrategias dilatorias» que le permitieron no comparecer el pasado 28 de abril.

La sucesora de Ribera como vicepresidenta tercera y ministra, Sara Aagesen, replicó al PP en el Senado días después de aquella declaración de Aldama que el Ministerio de Transición Ecológica no dedicó ni un euro al proyecto 'Hola, pueblos'. Asimismo, el PP ha citado a Ribera porque Aldama declaró que Ribera estaba confirmada para una cena junto a Sánchez y otros ministros con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su polémico viaje a España en 2020. «Los ministros que iban a acudir (...) eran el señor Marlaska, la señora Teresa Ribera, el ministro Illa, María Jesús Montero, Ábalos obviamente, el presidente..., afirmó.

Además, Ribera ha descartado que se haya reunido con Aldama y Begoña Gómez. «El 1 de julio de 2020, en un momento de gran dificultad económica, ha sido la única vez que he sido consciente de una reunión con él, en una reunión con el CEO de Globalia. En enero de 2025 también reconocí unos WhatsApp que me envió en relación a un proyecto con Hidalgo», ha añadido.

«Conocía a Aldama en calidad de acompañante de Globalia en 2020. En ese contexto en el que se enmarcan las distintas veces que me he visto con él», ha señalado Ribera como respuesta a cuándo conoció al comisionista Víctor de Aldama.

«La primera solicitud es de enero de 2021, fue revisada la documentación y no fue acreditada fue capacidad económica. Villafuel responde con una auditoría y, a la vista de la información que aporta, se constata que incumplen su capacidad financiera. Así que se deniega la solicitud. Nuevamente presenta un recurso de reposición que es denegado. En febrero de 2022 solicitan una reunión técnica para que la empresa gestora entendiera cuáles eran las causas por las que se decía que tenía poca capacidad financiera. Por tanto, transcurridos unos meses de las reuniones técnicas, en julio, esta compañía vuelve a presentar una solicitud presentando los requisitos. Entonces, una vez cumplido todo, la resolución se aprueba en septiembre tal y como dice la ley de hidrocarburos», señala Ribera sobre el procedimiento llevado a cabo.