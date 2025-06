El juez procesa al fiscal general del Estado por revelación de secretos sobre el novio de Ayuso: reacciones en directo y noticias hoy

Sigue en directo la última hora y las reacciones a la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Ione Belarra, secretaria general y diputada de Podemos, ha argumentado que el procesamiento de García Ortiz es una «guerra sucia»: «La consecuencia de que cuando tú gobiernas la derecha siga mandando aunque no esté formalmente en el Gobierno es lo que estamos viendo hoy: que van a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Porque cuando le hicieron la guerra sucia a Podemos, a los independentistas, a los ecologistas, a los movimientos socialista o a los activistas por Palestina el PSOE no hizo nada y pactó el CGPJ con la derecha. Y, como consecuencia de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos (...) Es una guerra sucia, es lawfare, y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo», manifiesta.