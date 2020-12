Fórmula 1 Checo Pérez ficha por Red Bull El mexicano se hace con la penúltima plaza vacante del Mundial de Fórmula 1 y será el compañero de Verstappen en la escudería austriaca

S. D. / Agencias Actualizado: 18/12/2020 15:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La escudería Red Bull ha anunciado el fichaje del mexicano Sergio Pérez, que será el compañero de Max Verstappen en la escudería austriaca. El buen final de temporada no le ha servido a Alex Albon para convencer a Christian Horner, que finalmente se ha decidido por «Checo» para el segundo volante del equipo.

Pérez, nacido hace 30 años en Guadalajara (Jalisco) y piloto de F1 desde 2011, logró este año, al anotarse la segunda de las dos carreras disputadas en Sakhir (Baréin), su primera victoria en la categoría reina, en la que cuenta diez podios. El bravo piloto tapatío acabó cuarto, con 125 puntos y a bordo del Racing Point -anterior Force India, escudería con la que completó su séptima temporada; y que el año que viene se denominará Aston Martin- el pasado Mundial sin saber aún si se tendría que tomar un año sabático, pero este viernes ya es oficial que seguirá, como mínimo un año más en la división de honor del automovilismo.

Pérez será pareja de Verstappen, tercero en el pasado certamen, que ganó -por séptima vez- el inglés Lewis Hamilton (Mercedes). El tailandés Alexander Albon, compañero del neerlandés en el Mundial recién terminado, que acabó séptimo -con veinte puntos menos que 'Checo' será probador y piloto reserva en Red Bull, según informó la escudería austriaca este viernes en un comunicado.

En el mismo, el jefe de equipo, el inglés Christian Horner explicó que «Sergio (Pérez) es el piloto adecuado para formar pareja con Max (Verstappen)», además de valorar al 'relegado' Albon, que tenía contrato para la próxima temporada.

«Alex es un miembro valorado del equipo y tuvimos que pensárnoslo mucho antes de tomar esta dura decisión. Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos relevantes y sus actuaciones, hemos decidido que Sergio es el piloto adecuado para formar pareja con Max; y ya tenemos ganas de darle la bienvenida en Red Bull Racing», explicó Horner.

«Alex sigue siendo una parte importante del equipo como probador y piloto reserva, con miras al desarrollo para 2022 y nos gustaría agradecerle su duro trabajo y contribución», añadió el jefe de equipo de Red Bull en el comunicado de la escudería.

El futuro de Hamilton, en el aire

Con la confirmación del fichaje de Pérez por Red Bull, solo queda un sitio libre en la parrilla y no es otro que el del británico Lewis Hamilton, cuya renovación con Mercedes aún no se ha anunciado. Aunque en un principio todo apunta a que seguirá, lo cierto es que el equipo -que hoy sí confirmó la continuidad de Toto Wolff al frente de la escudería- todavía no ha dicho nada oficial al respecto.