Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

El Gran Derbi

El derbi en las residencias de mayores: cien años de rivalidad

En el centro Fundomar de Los Bermejales, residencia de mayores de la Fundación Doña María, los béticos «Aurelianos» y los sevillistas «José Arcadios» viven un derbi digno de un antagonismo centenario

Abde y Ejuke, el desequilibrio del derbi Sevilla - Betis

Los mayores del centro Fundomar, protagonistas de este reportaje, posan para ABC
Esta funcionalidad es sólo para registrados

La directora del centro, Sonia Peña, me presenta a los residentes que estarán en la salita de la tele cuando comience a rodar el balón en La Cartuja, pero me advierte que más de uno tendrá que ver el partido desde su habitación, como José ... García -ausente por lesión- o Jaime Alarcón Montero, quien duerme fuera de la concentración. La afición es tan grande entre los residentes, que Pedro Vázquez -director técnico de Fundomar- me cuenta cómo algunos internos que han sufrido accidentes cerebrovasculares sólo recuerdan que son béticos o sevillistas. Sin embargo, la excepción que confirmó la regla la encarnó el gran Manuel Conradi, quien con mucha guasa levantó 6 dedos y mencionó las 6 copas de la Uefa. «Y di que soy fan de Alves y Monchi».

