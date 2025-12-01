Dónde ver Torrent - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

Tras imponerse en el derbi con un ejercicio de superioridad incontestable en la segunda parte, el Real Betis se enfoca ya en una semana con dos partidos que arranca este miércoles en el Ciutat de Valencia, donde se enfrentará al Torrent CF, de ... Segunda RFEF, en encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey. En la primera eliminatoria, el conjunto verdiblanco superó al Palma del Río (1-7) y el valenciano al Juventud de Torremolinos (3-1). Te contamos todos los detalles de este duelo copero que se jugará en el estadio del Levante y cómo verlo y seguirlo.

Torrent - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto valenciano y el verdiblanco correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey será retransmitido por RTVE Play y Teledeporte.

A qué hora es el Torrent - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Torrent CF y el Real Betis se enfrentan este miércoles, 3 de diciembre, a las 21.00 horas en el Estadio Ciutat de Valencia.

Cómo seguir el Torrent - Betis

El duelo de la Copa del Rey entre el conjunto de Toni Seligrat y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de la Copa del Rey 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Torrent - Betis

Con la ausencia de seis jugadores importantes a los que no echó de menos, el Betis ganó siete años después en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras un primer tiempo igualado y un segundo periodo en el que se mostró muy superior a raíz del 0-1 de Fornals. La diferencia deportiva que existe ahora mismo entre los dos rivales de la ciudad se plasmó en el césped de Nervión y el Betis consumó su segundo triunfo a domicilio de la temporada para, con 24 puntos ya, afianzarse en la quinta posición de la tabla. El sábado volverán los de Pellegrini al estadio de la Cartuja para afrontar una cita de la máxima dificultad frente al FC Barcelona, pero antes tiene este compromiso copero que debe sacar adelante para seguir avanzando rondas en una competición que, como siempre, ilusiona mucho al club y al beticismo.

Esta semana hay que estar pendientes de la enfermería para ver cómo evolucionan los cinco jugadores que la ocupan: Pau López, Bellerín, Amrabat, Lo Celso e Isco. Lo más probable es que se reserven para el sábado a los futbolistas que estén más cerca de reaparecer y en Valencia tengan minutos los menos habituales, como Adrián San Miguel, Ricardo, Junior, Chimy Ávila o Bakambu, a semejanza del planteamiento de la primera eliminatoria en Palma del Río. Hay una diferencia de tres categorías entre ambos equipos y, siempre sin confianzas, el Betis no debería tener problema alguno para pasar a la siguiente fase del torneo del KO.

Cómo llega el Torrent

Entrenado por Toni Seligrat, el Torrent se dio un alegrón copero superando en la primera ronda al Juventud de Torremolinos (3-1) y ahora disfrutará del premio que supone medirse a un equipo de la zona noble de LaLiga como el Betis. Eso sí, no podrá recibir al conjunto verdiblanco en su estadio, el San Gregorio, ya que no se han terminado a tiempos las obras de adecuación de la instalación. Ante esa imposibilidad, el club valenciano se movió para buscar un nuevo escenario y finalmente se jugará el choque en la sede del Levante. Un Ciutat de Valencia que, por cierto, visitará por segunda vez el Betis esta temporada. El Torrent CF, que la pasada campaña disputó la fase de ascenso a Primera RFEF, es el 17º clasificado de 18 equipos del Grupo 3 de la Segunda RFEF con once puntos en trece jornadas disputadas. Este pasado fin de semana igualó a dos tantos en casa con el Andratx.