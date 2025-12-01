Suscríbete a
Dónde ver Torrent - Betis: canal de TV y streaming online del partido de la Copa del Rey 2025-2026

COPA DEL REY

Los de Pellegrini, tras imponerse en el derbi, afrontan otra semana con dos partidos que se inicia este miércoles en el Estadio Ciutat de Valencia disputando la segunda eliminatoria del torneo del KO

«El derbi de las ausencias fue el derbi de Pellegrini y Fornals»

Fornals y Pablo García, con un gesto efusivo, en el Sevilla - Betis
Fornals y Pablo García, con un gesto efusivo, en el Sevilla - Betis RAÚL DOBLADO
Sergio A. Ávila

Tras imponerse en el derbi con un ejercicio de superioridad incontestable en la segunda parte, el Real Betis se enfoca ya en una semana con dos partidos que arranca este miércoles en el Ciutat de Valencia, donde se enfrentará al Torrent CF, de ... Segunda RFEF, en encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey. En la primera eliminatoria, el conjunto verdiblanco superó al Palma del Río (1-7) y el valenciano al Juventud de Torremolinos (3-1). Te contamos todos los detalles de este duelo copero que se jugará en el estadio del Levante y cómo verlo y seguirlo.

