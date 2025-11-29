Abde y Ejuke, el desequilibrio del derbi Sevilla - Betis

Nunca son pocos ni intrascendentes los aspectos que engloban un derbi. Y en el de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 horas), uno de los más relevantes son las bajas con las que Sevilla y Betis afrontan este choque; concretamente, ... las de dos de sus jugadores más importantes, como son Rubén Vargas y Antony, además de otros futbolistas como los sevillistas Gabriel Suazo, Nianzou y Januzaj o los béticos Pau López, Bellerín , Lo Celso, Isco y Amrabat. En el caso del suizo, por una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo que le hizo ser sustituido el pasado lunes ante el Espanyol; y el brasileño, por la roja directa que vio la jornada anterior por una patada accidental a Joel Roca.

Estos importantes contratiempos en materia de efectivos obligarán a Matías Almeyda y a Manuel Pellegrini a variar sus respectivos esquemas para medirse al eterno rival. Sin embargo, lo que no cambiará será la apuesta por un juego ofensivo que pueda desenvolverse por las bandas, entrando en escenas jugadores capaces de aportar un desequilibrio que bien podría ser una de las claves de este derbi. Chidera Ejuke para los de Nervión y Ez Abde para los béticos; dos bazas por los costados capaces de decantar partidos.

Una oportunidad para Ejuke

Con Rubén Vargas fuera de los terrenos de juego hasta 2026, a Ejuke se le presenta una oportunidad de oro para demostrarle a Almeyda que sirve como algo más que como revulsivo. El nigeriano, que ha ido de más a menos desde que recaló en la capital hispalense hace dos veranos, quiere reencontrarse con su mejor versión, la de sus primeros encuentros como sevillista. Un Ejuke que encara, combina, amaga, dribla, se marcha en velocidad y hasta se pone de gol.

Ejuke intenta marcharse de dos rivales en un lance del Espanyol - Sevilla de la pasada jornada EFE

Una faceta que quedó atrás desde su lesión el pasado curso en Montjuic ante el Barcelona, pero que aspira a recuperar de la mano de Almeyda, quien no escatima en darle oportunidades. Para muestra, su ingreso en el césped el pasado lunes ante el Espanyol, tras la lesión de Januzaj. Desde su entrada en el minuto 34, el internacional por Nigeria se mostró con mucha decisión; ofreció alternativas por la banda derecha y, en la segunda parte, por la izquierda; incluso por zonas centrales.

Con estas prestaciones, y teniendo en cuenta que ha dispuesto de minutos en los siete últimos encuentros oficiales del Sevilla, Almeyda le daría la alternativa por banda en el derbi a Ejuke en detrimento del lesionado Rubén Vargas. Además, la velocidad y el desequilibrio del jugador pueden resultar claves en los contragolpes que ejecute el conjunto sevillista ante el Betis y en los minutos finales o de desorden, pudiendo el extremo aprovechar espacios.

Galones para Abde

Mucho más asentado en los planteamientos de Pellegrini está Abde, quien con casi total seguridad será de la partida desde un inicio este domingo en el Sánchez-Pizjuán. Excepto en caso de ausencia o de rotaciones, la banda izquierda es suya. Además, este curso, el marroquí ha comenzado por todo lo alto. Es capaz de echarse el equipo a la espalda, asumir un rol protagonista y decantar partidos con su desequilibrio. Sus estadísticas hablan por sí solas: seis goles y tres asistencias en quince partidos que lleva disputados esta temporada.

Abde busca el disparo en un lance del Betis - Osasuna de LaLiga EFE

Por otra parte, la baja de Antony por la banda derecha podría hacer que el juego del Betis ante el Sevilla se desplegara con mayor asiduidad por la izquierda, lo que dotaría a Abde de un mayor protagonismo. A ello cabría unir los frecuentes errores defensivos de lo sevillistas, que tanto les condenan esta campaña y que podrían ser aprovechados por el internacional por Marruecos cerca del área rival.

Asimismo, la aportación de Abde queda refrendada con el dato de que se erige como el jugador del Betis que más regates realiza en LaLiga (13), a la par que Cucho Hernández.

Así pues, Abde y Ejuke se erigen como las piezas más desequilibrantes de un derbi que, pese a verse condicionado por bajas en ambos conjuntos, podría decantarse por la aportación que estos jugadores son capaces de realizar por las bandas.