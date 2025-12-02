Alineaciones probables del Torrent - Betis de la Copa del Rey 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Tras el subidón de haber ganado el derbi ante el Sevilla (0-2), al Real Betis le toca aparcar momentáneamente LaLiga para retomar la Copa del Rey. Es el Torrent CF el rival con el que fueron emparejados los verdiblancos para ... la segunda ronda del torneo, la cual afrontarán este miércoles a partir de las 21.00 horas. Finalmente, será el Ciutat de Valencia la sede definitiva de este choque, debido a las obras en el estadio de San Gregorio.

Los de Heliópolis mantienen desde el inicio de temporada una encomiable racha de resultados como visitantes, pues aún no conocen la derrota lejos de La Cartuja. En la competición copera, su anterior choque, relativo a la primera ronda, se saldó con victoria por 1-7 frente al Palma del Río. En cuanto al Torrent, se clasificó para esta segunda eliminatoria de Copa tras vencer en la primera al Torremolinos por 3-1.

La posible alineación del Betis ante el Torrent

Viene el Betis de un derbi al que se presentó con varias bajas. Sin embargo, para este choque copero, Manuel Pellegrini recupera a algunos efectivos, como son Pau López y Antony. Por el contrario, el chileno seguirá sin poder contar con los lesionados Bellerín, Lo Celso, Isco y Amrabat, a quienes se suman Abde y el Cucho. Asimismo, las novedades en la expedición bética que ha viajado a Valencia las protagonizan los canteranos Morante y Corralejo. «Las rotaciones las hacemos normalmente porque tenemos un plantel capaz de ser competitivo en las tres competiciones en las que estamos», afirmó el preparador verdiblanco durante la rueda de prensa previa.

La posible alineación del Betis ante el Torrent Real Betis Adrián; Ortiz, Diego Llorente, Valentín, Ricardo Rodríguez; Altimira, Deossa; Pablo García, Chimy Ávila, Riquelme; y Bakambu.

Se esperan varias rotaciones en el once que Pellegrini presente este miércoles en el Ciutat de Valencia, teniendo en cuenta la carga de partidos que acumulan los jugadores y la predisposición del técnico para realizar numerosos cambios en sus formaciones.

La posible alineación del Torrent ante el Betis

Por su parte, el Torrent recibirá al Betis únicamente con la baja del lesionado Manel Busquets. De esta forma, Toni Seligrat dispondrán de un amplio plantel para recibir al conjunto bético, en lo que se estima un choque histórico para este club valenciano.

La posible alineación del Torrent ante el Betis Torrent CF Aitor Arias; Miguel Llambrich, Diego Martínez, Adam, Ivi; Fer Cano, Adrián Pérez; Manu Viana, Adrián Lois, Mejía; y Raúl Caballero.

Seligrat realizaría también algunos cambios en el once con respecto a la formación titular que sacó el pasado fin de semana ante el Andratx, especialmente en la defensa.