Un Betis Baloncesto aún por perfilar abre la pretemporada midiéndose al CB Morón

Aún con la planificación pendiente de rematarse tras un verano, otro más, desconcertante por el giro radical que se le ha dado al proyecto y las negociaciones existentes para la venta del club, el Real Betis Baloncesto se pone en marcha. Ya arrancó hace tres semanas, con los reconocimientos médicos y los entrenamientos en el pabellón San Pablo, y ahora lo hará con el correspondiente calendario de amistosos, imprescindibles para probarse y armarse como equipo antes del debut del 6 de octubre contra el Leyma Coruña en la primera jornada de la LEB Oro. Menos de un mes queda para esa cita y el tiempo apremia. Faltan fichajes por incorporarse, sobre todo para el juego interior.

Que no esté ya el equipo completamente configurado a estas alturas no es una buena noticia, ni mucho menos, pero toca apechugar y acomodarse a las circunstancias, como vienen haciendo los trabajadores que quedan en la sección de baloncesto desde que el descenso de categoría se certificara el pasado 24 de mayo. Poco después se conoció que la aportación económica del Real Betis bajaría sustancialmente y que, como consecuencia, el objetivo de la próxima temporada no podría ser obligatoriamente el descenso. Luego vendrían los despidos y los numerosos cambios acometidos. Es evidente, tras las gestiones de este verano, que el proyecto va hacia otro lado, con las miras puestas en el medio y largo plazo, a expensas de que se cierre la venta y el nuevo propietario pueda darle un impulso económico que con el Betis a los mandos parece ahora mismo imposible. No se atisba.

Condicionado por la limitación de recursos y la venta, el club va tarde en sus gestiones y por ahora no ha logrado que la chispa de la ilusión prenda en una afición muy tocada tras el descenso y los acontecimientos de este verano. El Betis Baloncesto hizo pública este jueves la equipación de local de la próxima temporada a través de sus redes sociales, pero aún no ha presentado la campaña de abonos.

La final, el domingo

Con esta incertidumbre, diríase que ante un nuevo comienzo pero también en una época de transición, el equipo de Javi Carrasco juega esta noche (21.00 horas) su primer amistoso de la temporada. Será en La Palma del Condado y contra otro equipo sevillano, el Club Baloncesto Morón, en la segunda de las dos semifinales de un torneo cuadrangular amistoso que abren a las 18.30 horas el Udea Algeciras y el Ciudad de Huelva, ambos de la LEB Plata, como el propio conjunto moronense. El Betis es, de los cuatro, el de superior categoría, pero esa condición tendrá que demostrarla en la pista. Los vencedores de ambas semifinales se enfrentarán el domingo en la final (12.00 horas).

El conjunto verdiblanco, que aún está pendiente de varios fichajes ya que la planificación ha sufrido un parón importante debido a las negociaciones para la venta del club, hace acto de presencia en tierras onubenses con la baja de Ibrahima Magassa, que se ha roto en un entrenamiento el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Un gravísimo percance que se repite en su caso porque ya lo padeció en la misma articulación en mayo de 2021. El francés, ya operado, permanecerá varios meses en el dique seco. Deberá buscarle un sustituto el Betis porque el galo era, junto a Pablo Marín, el jugador elegido de los escalafones inferiores para que formara parte a todos los efectos del primer plantel.

A falta de tres semanas para el comienzo de la LEB Oro, queda mucho por hacer. El Betis Baloncesto cuenta, por ahora, con los bases Dylan Frye, Pablo Marín y Caio Pacheco; con el escolta Nikola Rakocevic, con el alero Nedim Djedovic, con el ala-pívot Adrià Domènech y con el pívot Cameron Krutwig. Un plantel muy corto de efectivos, sobre todo en el juego interior, al que están ayudando en la pretemporada los canteranos Rafa Romero, Gonzalo Fernández, Nazarii Kulishenko, Juanma Ruiz, Iliam Fevry e Ignacio Pino. Kulishenko y Fevry son a priori los que más opciones tienen de alternar el filial con el primer equipo.

La plantilla del CB Morón

El CB Morón, décimo del Grupo Oeste de la LEB Plata la pasada temporada con diez victorias en 26 partidos, está entrenado por José Antonio Santaella y cuenta con los bases Javier Marín, Gastón Salazar y Benjamín Vázquez; con los exteriores Lionel Kouadio, Luis Parejo, José Alberto Jiménez y Antonio Bioque; y con los interiores Pablo Martín, Albert Planell, Rodrigo Gómez y Ryan Lobreau-Bikindou.