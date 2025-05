Dinamarca desactiva a España

Crónica

En el recuerdo de muchos, aquella final en el Palau Sant Jordi en la que España atropelló a Dinamarca para llevarse el oro. Pero hace ya mucho tiempo y el deporte no guarda memoria. Esta selección danesa, campeona olímpica en Río 2016, campeona del mundo 2019, defiende con todo, es la mejor en la cuenta de goles y solo Suecia es un poco superior en efectividad. Un cóctel que los de Jordi Ribera no supieron desactivar, desparecida la portería (6 paradas), y que los deja sin su tercera final mundialista.

Era un partido para sufrir, conscientes ambos conjuntos de que no hay, ahora mismo, mejores exponentes de balonmano. Pero supieron los daneses aprovechar mejor sus cualidades, sobre todo en la primera mitad y que les permitió vivir con cierta renta en la segunda: una defensa tan cerrada que jugaron sin portero buena parte del inicio; un ataque tan preciso –máximos anotadores con 247 tantos hasta esta semifinal– que cada acercamiento al área rival terminó en las mallas; sin apenas pérdidas y activos en el contragolpe. Efectividad que no supo frenar España, siempre a remolque, sin la consistencia atrás de otros partidos, por primera vez en el torneo, los otrora magníficos números de Pérez de Vargas o Corrales quedaron muy mermados para la confianza que necesitaba el equipo. Solo el lanzamiento exterior, Solé, Dujshebaev, Cañellas , y a la carrera, cómo no, encontró la selección algo de alivio, pero sin la frescura de otros encuentros, el ritmo pausado favoreció a los de Nicolaj Jacobsen. Hansen, Gidsel, Jensen encontraron la portería con demasiada facilidad. Y nunca acabó España de encontrarse.

La prórroga, en el larguero

Desgañitado Ribera en la banda, que recibió una tarjeta amarilla fruto de la tensión que desprendía la pista, hubo unos minutos de ilusión. Por orgullo y pundonor, los hermanos Dujshebaev soltaron la rabia en latigazos desde lejos; también Adriá Figueras encontró su momento en el pivote. Y España se vio con balón a falta de 40 segundos para forzar, al menos, la prórroga. Pero la esperanza se quedó en la madera. El picado de Marchán no cruzó la línea y la reacción española no acabó de completarse.

Se queda España sin final en un Mundial, y tendrá un día para recoger fuerzas y descomprimirse de este choque en el que no supo desentrañar la férrea táctica danesa. Porque Francia venderá caro el bronce, herida tras verse superada en todos los ámbitos del juego por Suecia. Una Suecia que regresa a una final mundialista después de ser oro en 1999, precisamente en Egipto.

Lanzamiento en suspensión de Rubén Marchán [España] desde media distancia que da en el poste Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Simon Hald [Dinamarca] desde media distancia Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Lasse Svan Hansen [Dinamarca] desde 9 metros Parada de Niklas Landin ante un lanzamiento en suspensión de Rubén Marchán [España] desde media distancia Dinamarca pierde el balón por un mal pase de Mikkel Hansen Dinamarca pierde el balón por un mal pase de Morten Olsen Lanzamiento en suspensión de Daniel Dujshebaev [España] desde media distancia que es blocado por Niklas Landin Parada de Niklas Landin ante un lanzamiento en suspensión de Álex Dujshebaev [España] desde larga distancia Primera exclusión de Raúl Entrerríos [España] Parada de Niklas Landin ante un lanzamiento de contrataque en suspensión de Ángel Fernández [España] desde los 6 metros Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Mikkel Hansen [Dinamarca] desde 9 metros Lanzamiento en suspensión de Mikkel Hansen [Dinamarca] desde 9 metros que es blocado por Gonzalo Pérez de Vargas España pierde el balón por un mal pase de Raúl Entrerríos Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Mikkel Hansen [Dinamarca] desde los 6 metros Lanzamiento en suspensión de Magnus Saugstrup [Dinamarca] desde larga distancia que se va fuera Dinamarca pierde el balón por un mal pase de Morten Olsen Parada de Kevin Moller ante un lanzamiento en suspensión de Raúl Entrerríos [España] desde 9 metros Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Emil Jakobsen [Dinamarca] desde media distancia Segunda exclusión de Henrik Møllgaard [Dinamarca] Amonestación al entrenador [España] Primera exclusión de Gedeón Guardiola [España] Parada de Kevin Moller ante un lanzamiento en apoyo de Jorge Maqueda [España] desde 9 metros Dinamarca pierde el balón por un mal pase de Mikkel Hansen Primera exclusión de Mathias Gidsel [Dinamarca] Parada de Kevin Moller ante un lanzamiento en suspensión de Daniel Sarmiento [España] desde media distancia España pierde el balón por un mal pase de Jorge Maqueda Lanzamiento en apoyo de Mikkel Hansen [Dinamarca] desde 9 metros que se va fuera Primera exclusión de Adrià Figueiras [España] España pierde el balón por invasión del área de Adrià Figueiras Parada de Rodrigo Corrales ante un lanzamiento en suspensión de Mikkel Hansen [Dinamarca] desde larga distancia Parada de Kevin Moller ante un lanzamiento rectificado de Daniel Dujshebaev [España] desde larga distancia Dinamarca pierde el balón por un mal pase de Morten Olsen Lanzamiento en suspensión de Lasse Svan Hansen [Dinamarca] desde media distancia que se va fuera Primera exclusión de Henrik Møllgaard [Dinamarca] Dinamarca pierde el balón por pasos de Morten Olsen España pierde el balón por un mal pase de Jorge Maqueda España pierde el balón por un mal pase de Joan Cañellas España pierde el balón por falta de ataque de Álex Dujshebaev Parada de Niklas Landin ante un lanzamiento de cadera de Álex Dujshebaev [España] desde media distancia Amonestación para Henrik Møllgaard [Dinamarca] Lanzamiento en suspensión de Raúl Entrerríos [España] desde larga distancia que es blocado por Niklas Landin Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Morten Olsen [Dinamarca] desde larga distancia Parada de Niklas Landin ante un lanzamiento en suspensión de Álex Dujshebaev [España] desde 9 metros Parada de Gonzalo Pérez de Vargas ante un lanzamiento en suspensión de Lasse Andersson [Dinamarca] desde media distancia Lanzamiento en suspensión de Joan Cañellas [España] desde media distancia que es blocado por Niklas Landin España pierde el balón por un mal pase de Joan Cañellas

Más temas:

Mundial de balonmano