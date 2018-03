El 71% de los españoles no quiere trabajar con robots El estudio «Una mirada al futuro de la Inteligencia Artificial» de Open Text analiza la visión de los ciudadanos españoles respecto a la integración de esta nueva tecnología

ABC TECNOLOGÍA

MADRID Actualizado: 21/03/2018 22:20h

¿Estamos realmente preparados para la implementación de los sistemas de automatización inteligentes en nuestro día a día? Esa es la pregunta a la que intenta responder el estudio «Una mirada al futuro de la Inteligencia Artificial», elaborado por OpenText, compañía de Gestión de la Información Empresarial (EIM). En el análisis se refleja la visión de los ciudadanos españoles respecto a la integración de la Inteligencia Artificial y los robots en su vida diaria.

En su swegunda edición, muestra un incremento respecto a 2017 de la desconfianza y la incertidumbre de los usuarios sobre la implementación de la inteligencia artificial y los robots en industrias como la sanidad, las AAPP o la automoción. Precisamente, la industria del automóvil es uno de los sectores en el que los nuevos avances técnicos despiertan mayor escepticismo. Según el informe, el 44% de los encuestados considera que nunca habrá más coches autónomos que vehículos normales en las carreteras. Esto supone un aumento de la desconfianza del 6% respecto al año anterior. Además, este sentimiento de incredulidad hacia la integración de las nuevas tecnologías inteligentes también se hace evidente en las Administraciones Públicas. Así pues, el 28% de los usuarios considera que los robots nunca trabajarán en el sector público, frente al 17% que en 2017 tenía la misma opinión.

Otro debate interesante es el impacto de la robótica en el lugar de trabajo y cómo las máquinas y los sistemas de automatización inteligentes están revolucionando el entorno laboral. En este sentido, el rechazo a la inclusión de las máquinas en el entorno de trabajo es prácticamente unánime y constante en 2017 y 2018. Prueba de ello es que el 71% de los españoles señala que no se sentiría cómodo trabajando junto a un robot. Además, el 42% afirma sentirse preocupado porque un robot pueda reemplazarle en su puesto de trabajo. No obstante, esta información puede resultar paradójica si tenemos en cuenta que el 56% indica que un robot nunca podrá realizar su trabajo. Estos datos reflejan que existe todavía un profundo desconocimiento en la sociedad española en relación a la adopción de los nuevos sistemas de automatización inteligentes hasta tal punto que el 42% de los usuarios señala incluso que no sabe si ha interactuado con tecnologías potenciadas por Inteligencia Artificial en el último año.

«Avanzamos hacia un mundo cada vez más conectado donde las máquinas y los sistemas de automatización inteligentes están revolucionando nuestra vida profesional y personal. No obstante, es evidente que aún existe cierto recelo en el ser humano a la hora de adoptar nuevas tecnologías que puedan alterar su comportamiento o costumbres. Por ello, es fundamental llevar a cabo una labor de divulgación y educación sobre las posibilidades y ventajas que ofrece la Inteligencia Artificial», señala Jorge Martínez, director regional de OpenText para España y Portugal.

Todo parece indicar que la integración de las máquinas inteligentes en nuestro día a día será un proceso paulatino basado en la concienciación y educación de los ciudadanos en estas nuevas tecnologías. Sin duda, los ciudadanos necesitan abrirse a la incorporación de la inteligencia artificial en sus vidas y aceptar progresivamente los cambios que se avecinan.