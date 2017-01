Javier FernÃ¡ndez habla en directo en el ComitÃ© Federal del PSOE

ABC.es Madrid Guardado en: España 14/01/2017 10:41h

10.37 «Tenemos que contar una historia de gente que quiere cambiar pero que no quiere romper los equilibrios básicos de la sociedad»

10.35 «Un partido reformista tiene que reformarse a sí mismo. Necesitamos una historia que contar, que empiece por decir cómo vamos a luchar juntos contra el crecimiento de la desigualdad. Nuestros adversarios son los que promueven y se benefician de la desigualdad».

10.33 «Quiero que la agenda del partido camine de la mano de la agenda de España»

10.32 «Hace tiempo que la agenda del partido no camina de la mano de la agenda dle país. Los ciudadanos no saben lo que hablamos, lo que discutimos ni por qué peleamos los socialistas. Lo que saben es que no tienen nada que ver con ellos».

10.26 «Ser leal al partido es quererlo diverso, el liderazgo es contestable, el líder puede ser contradicho... y no es una traición a las esencias ni una claudicación bochornosa», dice Fernández. «Nadie podrá decir nunca que este partido no ha sido leal a su país».

10.20 Intervención de Javier Fernández, presidente de la gestora: «Uno tiene que tener lealtad a uno mismo, a tu partido, tus votantes y tu país. Si entran en conflicto, siempre tienes que poner a tu país por encima de todo lo demás. Estamos en la oposición, un lugar político donde no hay victorias que celebrar ni cargos que repartir , lo único que hay es trabajo, esfuerzo y tesón, pero si la hacemos unidos mañana gobenaremos unidos, no tened la menor duda». «Yo tuve lealtad cuando puse al partido rumbo a la abstención. Es la menos mala de las soluciones. Para hacerlo pedí el derecho a ser escuhaco y la libertad para expresar mi posición, y no todo el mundo me la quiso dar. Me gustaría tener menos responsabilidad de la que tengo y más libertad para decir lo que siento. La responsabilidad la siente uno cuando empieza a medir las palabras pero no quiero un debate prohibido en el partido»

«Al día siguiente de las elecciones de junio la inmensa mayoría de los dirigentes de este partido sabímos lo que había que hacer».

10.05 No se ha podido ver a Susana Díaz, que ha aprovechado la intervención de un compañero ante los medios para entrar discretamente en la sede de Ferraz.

9.55 El exlehendakari Patxi López no ha aclarado si se presentará a la Secretaría General del PSOE y se ha reído cuando se le ha preguntado si su falta de respuesta indica que no descarta hacerlo. «Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho yo ahora», ha contestado entre risas a los periodistas a su llegada a Ferraz. Por su parte, el líder del PSOE extremeño y presidente de esta comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que los días 17 y 18 de junio serían una «buena fecha» para el Congreso que elegirá a la nueva dirección de la formación.

9.52 Emiliano García Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dicho al llegar a la sede de Ferraz que «hay que ir a un modelo lo más convergente posible. Yo quiero que el PSOE tenga a los mejores al frente, y que sean tan queridos en la calle como dentro del partido. Tenemos que ir si complejos a ganar las elecciones».

9.35 El presidente valenciano, Ximo Puig, ha señalado al llegar a Ferraz que en el «proceso de reencuentro de los socialistas» hay que pensar en el interés general de los ciudadanos y ha defendido que, más allá de calendarios, hay que definir un proyecto y una liderarzgo claro que entienda la diversidad. En declaraciones a los periodistas antes del Comité Federal del PSOE en Ferraz, Puig ha insistido en que se debe tener claro que la socialdemocracia debe dar respuesta a quienes confían en que haya una «alternativa potente».

9.30 Arranca el Comité Federal del PSOE en la sede madrileña de Ferraz en el que el presidente de la gestora, Javier Fernández, va a proponer al máximo órgano primarias para elegir secretario general a finales de mayo y plenario del XXXIX Congreso en junio.