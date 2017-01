Un PSOE partido por la mitad convoca hoy su XXXIX congreso federal para junio

Las aguas en el PSOE siguen bajando muy revueltas por mas que el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, asegure que en el Comité Federal de hoy se va a comprobar «el proceso de cambio y sosiego» que empezó el uno de octubre con la caída de Pedro Sánchez.

El presidente de la gestora, Javier Fernández, va a proponer al máximo órgano primarias para elegir secretario general a finales de mayo y plenario del XXXIX Congreso en junio.

Y tiene mayoría suficiente para sacarlo adelante con los representantes de las federaciones más importantes, Andalucía (Susana Díaz), Extremadura (Guillermo Fernández Vara), Castilla-La Mancha (Emiliano García-Page), Aragón (Javier Lambán) y Comunidad Valenciana (Ximo Puig).

Pero, aunque los barones críticos saben que el debate de las fechas lo tienen perdido, hoy van a insistir en que hubiera sido mejor primarias en marzo y plenario del congreso en abril.

Saben que el hilo conductor de su relato contra Susana Díaz y la gestora ante las bases, muy soliviantadas desde el uno de octubre, pasa por insistir en que todo este retraso hasta junio es para favorecer la candidatura de la presidenta andaluza.

Y como ella no suelta prenda ni lo va a hacer hasta que otro Comité Federal convoque ya formalmente el cónclave, los otros dos posibles candidatos, Pedro Sánchez y Patxi López, tampoco van a dar a la andaluza la ventaja de ser la última en anunciarse.

«No sin los militantes del PSC»

Todos están pendientes, además, de cómo queda el contencioso con el PSC porque, de que puedan participar en esas primarias los 17.000 militantes catalanes, o no, van a depender las posibilidades de victoria de una u otros.

Andalucía tiene 45.000 militantes, entre un 25 y un 30% del total, y esa es mucha ventaja de partida para Díaz; si, además, los 17.000 militantes del PSC -la segunda federación en número- son expulsados del proceso, las posibilidades de ganar tanto de Sánchez como de López serían nulas.

Por eso, hoy Idoia Mendia (PSE), Francina Armengol (Baleares), Sara Hernández (Madrid), Luis Tudanca (Castilla y León), María Chivite (Navarra), o Rafael González Tovar (Murcia), entre otros, van a poner de manifiesto tanto la necesidad de que el XXXIX Congreso sea antes de junio, porque el PSOE no puede estar descabezado más tiempo, como que «el próximo secretario general no puede ser elegido sin el voto catalán».

Para los críticos, según las fuentes consultadas por ABC, es «inconcebible» defender que los militantes catalanes no participen. Ayer mismo, su primer secretario, Miquel Iceta, insistió en que quieren participar de la «recuperación» del PSOE.

Iceta ha vuelto a garantizar «neutralidad» de los órganos del PSC, para no apoyar ni a Díaz ni a Sánchez ni a López, pero la presidenta andaluza no se fía. Es consciente de que el partido catalán votará masivamente a cualquier candidato que no sea ella porque ni la militancia ni los cuadros comparten su visión de España.

Otro de los argumentos que van a usar los barones críticos contra la gestora es que ésta dijo que el XXXIX Congreso del PSOE necesitaba tiempo para ser preparado porque antes había que debatir sobre el proyecto del partido pero «no se ha hecho nada» y no ha habido «ningún debate».

Solo se ha hecho público un documento de ocho folios con aportaciones de los diez «sabios» a los que se ha encargado remozar el documento de la Conferencia Política de 2013.

Además, insistirán en que su defensa de que el Congreso federal se haga cuanto antes se debe también a la voluntad de resolver el resto de congresos (regionales y provinciales) antes del verano. Sostienen que si el cónclave federal es a mediados de junio, los plazos serán muy justos para poder hacer sus primarias y congresos antes de agosto. Y julio no es el mejor mes para la movilización de la militancia.

Díaz viaja a Castilla y León

Por su parte, Susana Díaz visitará el próximo fin de semana Castilla y León con lo que inicia una ronda de actos en las agrupaciones locales y provinciales para recoger propuestas y escuchar sus opiniones ante la celebración de elecciones primarias y congreso federal para la elección del próximo líder del partido.

Así, la presidenta andaluza tiene ya cerrada su participación en un acto el sábado 21 de enero a mediodía en Palencia, provincia cuyos dirigentes siempre se han mostrado partidarios de la presidenta andaluza.

El domingo se trasladará a León, donde en estos momentos se baraja la posibilidad de el encuentro con militantes y cargos del partido se produzca en las cuencas mineras. Asimismo, se estudia la posibilidad de que el viernes pueda celebrar otro acto en Salamanca, aunque esta cita no está cerrada.