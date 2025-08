Koldo García, agencia de colocación: de «la escolta de la mujer del Coletas» a plazas de Guardia Civil en diferentes destinos

Los audios que fueron localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro de la casa de Koldo García en febrero de 2024 han servido para localizar indicios de la presunta actividad criminal de la trama para hacerse con ... mordidas a cambio de amañar adjudicaciones de obra pública, pero también han arrojado luz sobre la figura del 'chico para todo' de José Luis Ábalos desde que fuera nombrado secretario de Organización del PSOE.

En los más de 22.000 audios, a los que tuvo acceso ABC, se puede escuchar cómo un gran número de personas que, hasta ahora permanecen anónimas, se permitían ponerse en contacto con él para pedirle favores que iban desde solicitarle que mediara para conseguir un puesto de trabajo a que les consiguiera un destino concreto.

Tal era el tráfico de llamadas y mensajes que recibía gracias a su posición de mano derecha del ministro que, por momentos, se enviaba a sí mismo mensajes de voz para poder acordarse de asuntos pendientes que debía resolver de forma urgente. «Mirar también el tema de Rubén de Policía, que me pidió lo de China y lo de (ininteligible), tengo que mirar además lo de Guardia Civil de Rubén, urgente, y lo de Ana y lo del chico de prevención de riesgos de Pamplona», indicaba en una de esas notas de voz.

De las pesquisas de la UCO se puede inferir que ese Rubén que le pidió ayuda para lograr plaza de policía con destino aparentemente en China era el hermano -escolta del ministerio- del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, con quien Koldo García también intercambiaba mensajes de voz, algunos tan relevantes como el que hacía referencia a que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no había presionado «para nada» para lograr el rescate de Air Europa en plena pandemia de la Covid-19.

El otro Rubén al que hace referencia esa nota de voz, podría ser el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, con quien el asesor mantenía una estrecha relación de amistad a juzgar por los mensajes que se intercambiaron.

En otro de los audios se puede escuchar como una mujer le pedía a Koldo que le echara una mano para ver si finalmente salía una plaza de escolta en Madrid, en concreto para proteger a la líder de Podemos Irene Montero, que fue ministra de Igualdad del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez desde enero de 2020 a noviembre de 2023. «Me llamó Charly hace cinco meses para ofrecerme el curro de escolta con la mujer del 'Coletas', que salía curro en Madrid. ¿Sabes algo tú de eso?», le preguntaba.

De cabo primero

Koldo García tomaba nota de cada favor que le pedían y, haciendo las veces de conseguidor, movía sus hilos para intentar ayudar. «Dile que a ver si puede crear dos (plazas), una de cabo primero para mi y una de guardia para Valle, para irnos a la Embajada de Colombia, por favor», le indicaba un agente de la Guardia Civil en otro de los mensajes que el asesor atesoró en sus terminales móviles.

Cuando en 2020 el equipo de Sánchez logró formar Gobierno, Koldo pudo respirar porque una vez constituido el Gobierno ya se estaba dando salida a determinados «permisos» que le interesaban, y así lo explicaba en otro audio: «Gracias a Dios muy bien, una vez que ya se ha constituido Gobierno ya están dando salida a los permisos, por parte de Navarra y Aragón han autorizado, es favorable, y solo queda el 'día' de Madrid. Como han nombrado nuevo secretario de Estado y es la misma ministra de Medio Ambiente, esperamos que para el mes de abril esté resuelto, y entonces ya pueda cumplir lo que prometí».

Precisamente una de las operaciones que están en el foco de la UCO es la del proyecto de la Mina Muga, que afectaba tanto a Navarra como a Aragón y a la que concurrió Servinabar -empresa investigada en la causa por su relación con Santos Cerdán- en UTE con Acciona.

Koldo el chófer

Pero antes de llegar al ministerio de la mano de Ábalos, ya había sido su chófer por intermediación de Santos Cerdán. Y así lo explicaba a un conocido: «Hace dos meses y medio me contrataron en Ferraz de conductor de José Luis Ábalos, le estoy ayudando en todo, hasta el punto que estoy todos los días con él. Mi contrato es para seis años, (...) supongo que sabes quién es, secretario de Organización del partido. ya te contaré, porque me metió Santos Cerdán».

La actividad de Koldo tras aterrizar en Madrid devino en frenética y tal es así que, si en audios ya publicados por este periódico afloraban contactos con entes como FCC, también quedaron registrados, seguramente por su labor de asesor del ministro, contactos con empresas como Talgo: «Recordar mañana hablar con Tere de Talgo para que el jefe hable con Isabel».

Sus móviles también recogen notas de voz relacionadas con el partido -«mirar lo que me mandó el secretario de Organización de Canarias refrente a un aplazamiento, mirarlo mañana urgente»-, y con asuntos que sí tocan de lleno a la investigación, como uno en el que se recuerda a sí mismo que debe conseguir una reunión para «los amigos de Koldo en Carreteras con Javier». Presumiblemente, ese Javier sea el ex director general de Carreteras Javier Herrero, también investigado en la causa por presuntamente facilitar adjudicaciones a determinadas empresas.

Más allá de esas labores, se observa que recibía mensajes que denotaban un intercambio de favores. «Lo que te mando lo repartes como quieras, la mayor parte para ti, pero si le quieres dar algo al amigo Félix para que me meta en algún lado.. Le das algo, ¿vale? Venga, adiós», le señalaba alguien.

En otro de los audios que consta en el volcado se puede escuchar cómo llegó a recibir peticiones tan sui géneris como que consiguiera que una familia pudiera disfrutar del desfile de las Fuerzas Armadas. «Buenos días, una consulta, no quería pedírtelo a ti pero en el Ministerio de Defensa pasan de mi. Tengo una petición de un colaborador nuestro que quiere ir a ver el desfile, son el matrimonio y dos niños pequeños, y entiendo que necesitan invitación o algo así de protocolo. No he estado nunca viendo el desfile y no sé si vosotros tenéis acceso. Un besito a tu teniente, adiós», le decía una mujer.