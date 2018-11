CONTENIDO PATROCINADO Descuentos por Cyber Monday en Ordenadores Si no llegaste al Black Friday, no te preocupes porque este Cyber Monday viene cargado de increíbles ofertas en ordenadores

Actualizado: 26/11/2018 00:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tener en casa un ordenador de mesa potente y duradero siempre ha sido una gran inversión, y es que puede ser usado para cualquier motivo con la seguridad de que nos va a responder a la perfección. Es además el mejor tipo de ordenador para los aficionados a los videojuegos.

Por fortuna durante el Cyber Monday podemos encontrar increíbles descuentos en todo tipo de ordenadores. ¿Pensando en comprar uno? Fíjate en los descuentos de los que se muestran a continuación:

Lenovo Ideacentre AIO 520

Lenovo nos presenta este ordenador de sobremesa con una pantalla de 24” Full HD color plateado y prestaciones muy interesantes como 1 TB HDD o tarjeta gráfica AMD Radeon R5, un ordenador para usuarios exigentes.

HP 24-f0511ns

Con un diseño futurista y bonito color blanco este ordenador de 23.8” Full HD es perfecto para un uso doméstico o profesional. Sus 8 GB de RAM y 1 TB HDD de capacidad hacen de este ordenador de HP uno de los mejores de la marca.

HP Pavilion 24-x051ns

También de HP es este ordenador de sobremesa All in One con pantalla táctil Full HD. Es un ordenador realmente versátil con 1 TB HDD de capacidad para un uso intensivo.

Vibox VBX-PC-1528

De la marca Vibox es este ordenador de sobremesa con velocidad de RAM de 1600 MHz y un procesador Dual Core AMD A4-6300. Un ordenador con una gran relación calidad-precio que se acentúa gracias al Cyber Monday.

SCHNEIDER CONSUMER AIO N3350

Este elegante ordenador color plata de Scheneider cuenta una pantalla de 1920 x 1080 píxeles Full HD y Windows 10 como sistema operativo. Un ordenador económico perfecto para uso doméstico.

CEO Delta V3

Con 500 GB SSD y un monitor de 22” Philips este equipo de sobremesa resulta muy atractivo para colocarlo en cualquier punto del hogar gracias a su discreto color negro.

MSI - Ordenador de sobremesa

Con procesador Intel Pentium 4415U de 2.3 GHz y un disco duro de 1 TB HDD es sin duda un ordenador potente a la vez que económico que durante el Cyber Monday encontramos aún más rebajado.

Acer Aspire GX-281

Este es uno de los mejores sobremesa de Acer gracias a su procesador AMD Ryzen 5 1400 y a su tarjeta gráfica AMD RX480 con 4 GB. Un ordenador de gama alta para un uso intensivo en todo tipo de situaciones.

ASUS Z240ICGT-GF165X Zen

Con un color dorado muy atractivo y una pantalla multitáctil de 23.8” estamos ante un ordenador elegante que además cuenta con Windows 10 Home e incluye teclado y ratón.

Estos son algunos ejemplos de ordenadores de las mejores marcas del mercado que durante el Cyber Monday puedes comprar con descuentos irresistibles.