Cronógrafos, el reloj de hombre más buscado de la temporada

En los últimos años los relojes cronógrafos se han puesto de moda y no hay marca relojera que no los incluya en su catálogo. Pero, ¿qué es un cronógrafo y para qué sirve? Esos pequeños relojes dentro de la esfera del reloj sirven para registrar el tiempo, en periodos cortos. Se trata de una complicación relojera que no debe confundirse con un cronómetro. Mientras que los cronógrafos contabilizan tiempos cortos, los cronómetros son más precisos y han de estar certificados. Más allá de su funcionalidad, los cronógrafos se llevan mucho entre los hombres, su estética deportiva, los convierte en relojes aptos para cualquier ocasión. A continuación, una selección de cronógrafos para todos los bolsillos.

1 Longines Spirit Flyback Chronographs DR Longines Spirit Flyback Chronographs

Este reloj se nutre de un nuevo calibre exclusivo Longines resistente al magnetismo y con una espiral de silicio. Este movimiento, extremadamente preciso y con una reserva de marcha de 68 horas, cuenta con el certificado de cronómetro otorgado por el COSC (Control oficial suizo de cronómetros). El fondo transparente deja entrever todos los detalles del calibre, entre ellos una superficie personalizada y grabada con la rueda típica de la colección Longines Spirit y con el nombre Longines Flyback. Destaca también por su esfera refinada y acabados especialmente trabajados que alternan detalles satinados, mates, pulidos o grabados. Presenta un bisel bidireccional realzado con cerámica de color e incluye marcadores luminiscentes. Está disponible con esfera negra o azul soleado. Las agujas y números de color bronce y recubiertos de Super-LumiNova® permiten una lectura óptima en cualquier circunstancia. La caja de acero de 42 mm se viste con una pulsera de acero inoxidable intercambiable o con una correa de cuero marrón o textil azul con hebilla desplegable. También está disponible una correa beige tipo NATO. El flyback, o tiempo de vuelta, es una función adicional para cronógrafos que puede resultar interesante en términos de tiempo y rapidez. Así, simplemente presionando un pulsador, la cuenta del cronógrafo vuelve a cero y reanuda su marcha inmediatamente para un nuevo cronometraje.

Precio: 3.820 €.

2 TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox 39 mm DR TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox 39 mm

Presentado en Watches & Wonders 2023, este nuevo modelo está disponible en una versión en azul y otra en negro. Se inspira en el icónico diseño 'glassbox', pero los diseñadores y relojeros de TAG Heuer han remodelado y mejorado su forma, empezando por la caja de acero inoxidable: con 39 mm de diámetro, tiene una calidad universal, mientras que la ergonomía general se ha perfeccionado y refinado, haciendo que el reloj sea lo más cómodo posible de llevar, incluso para diferentes tamaños de muñeca. La caja está rematada con un cristal de zafiro con la forma de los cristales hesalite curvados que se encontraban en los modelos Carrera de Heuer de la década de 1970, solo que ahora el cristal es fruto de un nuevo desarrollo para que la curva fluya perfectamente sobre la escala taquimétrica situada alrededor del borde de la esfera y dentro de la caja. Del mismo modo, el realce y los índices también se han curvado, lo que contribuye aún más a la estética fluida, la coherencia y la legibilidad del reloj. Impulsados por el renovado movimiento TH20-00 de manufactura propia, visible a través del fondo de la caja de cristal de zafiro, este movimiento de nueva generación cuenta ahora con una masa oscilante que ofrece cuerda bidireccional.

Precio: 6.500 €.

3 Montblanc Unveiled Timekeeper Minerva Edición Limitada DR Montblanc Unveiled Timekeeper Minerva Edición Limitada

El Montblanc 1858 Unveiled Timekeeper Minerva Edición Limitada presenta una nueva función de cronógrafo. En lugar de utilizar los pulsadores tradicionales, el cronógrafo se activa a través del bisel acanalado. Basta con hacer clic en el bisel acanalado de oro blanco de 18 K para poner en marcha el cronógrafo. Un segundo clic hará que se detenga, y un tercer clic lo reiniciará, lo que supone la transformación del cronógrafo tal y como lo conocemos. El reloj se presenta en una caja de acero de 42,5 mm y está equipado con una esfera azul y una correa intercambiable de piel de caimán azul. Está equipado con el calibre MB M13.21 de cuerda manual acabado a mano y está limitado a 100 piezas, en referencia al centenario del calibre 13.20, que fue el precursor de este movimiento.

Precio: 45.800 €.

4 Vacheron Constantin Overseas Chronograph 'Panda' DR Vacheron Constantin Overseas Chronograph 'Panda'

Nueva versión 'panda' en acero en la colección de los cronógrafos Overseas con esfera satinada en tonos plateados, con acabado de rayos de sol, contadores negros con espirales concéntricas, bisel interno con acabado aterciopelado negro, marcadores horarios elaborados en oro blanco de 18 quilates, al igual que las agujas de horas, minutos, segundos y contadores, iluminadas con Super-LumiNova®. El principio estético 'panda' se remonta a los relojes dedicados a los deportes de motor de los años sesenta. Además del dinamismo gráfico, el contraste claro-oscuro garantiza una mayor visibilidad y destaca las indicaciones proporcionadas por la función de cronógrafo. El corazón mecánico del reloj, el calibre 5200, movimiento de manufactura de carga automática, cuenta con una masa oscilante de oro de 22 quilates adornada con una rosa de los vientos, símbolo del viaje y la exploración, visible a través de un fondo de zafiro. El movimiento también está provisto de un doble barrilete y tiene una rueda de pilares con un tornillo en forma de cruz de Malta para controlar las funciones de arranque, parada y puesta a cero del cronógrafo. Además,este mecanismo fiable y preciso está dotado de un embrague vertical para evitar cualquier posible sacudida de las agujas al poner en marcha el cronógrafo. Cuenta con sistema de pulsera intercambiable que ofrece la posibilidad de pasar, sin necesidad de herramientas, de un brazalete de acero con eslabones de media cruz maltesa a una correa de piel de becerro o de caucho negro.

Precio: 37.000 €.

5 Reloj de Aviador Cronógrafo 41 Equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS de IWC DR Reloj de Aviador Cronógrafo 41 Equipo de Fórmula 1 Mercedes-AMG PETRONAS de IWC

Fabricado en titanio de grado 5 de gran resistencia, el llamativo diseño del reloj se ve completado por una esfera negra con estampado y luminiscencia en el tono verde Petronas característico del equipo de Fórmula 1 Mercedes. El cronógrafo está impulsado por el movimiento calibre 69385 de fabricación propia de IWC. Este movimiento de cronógrafo de gran solidez, con diseño de rueda de pilares, está compuesto por 242 piezas y queda visible a través del fondo de caja de cristal de zafiro. Su sistema de cuerda con rueda-trinquete bidireccional proporciona una reserva de marcha de 46 horas en el resorte principal. Se suministra con una correa adicional.

Precio: 9.200 €.

6 Mille Miglia Classic Chronograph de Chopard DR Mille Miglia Classic Chronograph de Chopard

Como cronometrador oficial del rally más famoso de coches clásicos, Chopard ha creado el cronógrafo automático de Lucent Steel™ Mille Miglia para hombre. Sus elegantes curvas y su esfera plateada, inspirados en la carrocería de los coches vintage, evocan la belleza de los clásicos del automovilismo. Su «motor» con certificado de cronómetro refleja la perfecta sintonía que existe entre el diseño automovilístico y la relojería mecánica. Este imponente reloj se adapta a la muñeca como un guante gracias a su emblemática correa de caucho, que recuerda a los neumáticos Dunlop de los años 1960. Con una reserva de la marcha de 54 horas y una función de parada del segundero, este movimiento cronógrafo mecánico automático con certificado de cronómetro funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz). Presenta una visualización central de las horas y los minutos, un segundero pequeño y una fecha con la precisión y la elegancia que caracterizan a Chopard.

Precio: 7.210 €.

7 Khaki Navy Scuba de Hamilton DR Khaki Navy Scuba de Hamilton

Con un equilibrio entre la comodidad de un reloj acuático y el estilo de los relojes submarinos, el Khaki Navy Scuba está ahora disponible en dos atractivas ediciones de 37 mm y 43 mm. Gracias a la esfera color verde que recuerda a las profundidades del océano y al bisel a juego, estos nuevos modelos combinan una estética deportiva con un atractivo atemporal. El de 37 mm presenta un diseño totalmente verde, con un bisel unidireccional de aluminio, una esfera ultralegible y una correa NATO de tejido. Las agujas y los índices de la hora están revestidos de Super-LumiNova®. La caja de 37 mm es resistente al agua a 10 bares (100 m) y está dotada de un movimiento de cuarzo de fabricación suiza que garantiza un cronometraje preciso durante las aventuras acuáticas en el mar y en tierra firme. El Khaki Navy Scuba Automatic de 43 mm combina un bisel de cerámica verde intenso con una esfera degradada a juego. Este modelo está equipado con el movimiento automático H-10, que incluye un resorte regulador fabricado con Nivachron™, una aleación de última generación que garantiza la precisión incluso cuando se expone a campos magnéticos y cambios de temperatura.

Precio: desde 585 €.

8 Adidas Originals Edition Two Chrono AOFH23004 DR Adidas Originals Edition Two Chrono AOFH23004

Con un look sport, cuenta con una caja resistente al agua para una mayor durabilidad. La correa de silicona lo convierte en un reloj cómodo y fácil de llevar. Aunque de aspecto deportivo, este reloj con movimiento de cronógrafo de cuarzo, es perfecto para cualquier ocasión. La caja, de 43 mm, es de acero inoxidable reciclado 85%, la correa, de silicona en acero azul (también disponible en acero inoxidable plateado).

Precio: 199 €.

¿Preparado para probar un cronógrafo?

