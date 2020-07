Análisis de sangre - Archivo

No, el riesgo de contraer el coronavirus no depende del tipo de sangre Dos nuevos estudios señalan que el tipo de sangre no determina la gravedad de la enfermedad

ABCSalud Madrid Actualizado: 16/07/2020 19:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Noticias relacionadas La covid-19 causa tres tipos de respuesta inmume en los pacientes Las personas que pensaban que estaban protegidos ante la Covid-19 por su tipo de sangre pueden empezar a olvidarse de ello. Dos estrudios, publicado en « Blood» y en « MedRxiv», después de observar a miles de pacientes, sugieren que no existe un tipo de sangre de mayor o menos riesgo. Los dos estudios, según informa NYT, no encontraron que la sangre tipo A aumenta las probabilidades de que las personas se infecten con covid-19. Y si bien señalan que las personas con sangre tipo O pueden tener un poco menos de probabilidad de infectarse, el efecto es tan pequeño que las personas no deberían contar con él. «Nadie debería pensar que está protegido», dijo Nicholas Tatonetti, de la Universidad de Columbia (EE.UU.) y autor del estudio publicado en «MedRxiv». Al revisar los registros médicos de 7.770 personas que dieron positivo para el coronavirus, el grupo de Tatonetti vio que las personas con sangre tipo A tenían un riesgo algo menor de ser colocadas en ventiladores. Las personas que eran Tipo AB tenían un riesgo más alto, pero los científicos advirtieron que este resultado podría no ser confiable porque había muy pocos pacientes con ese tipo de sangre en su análisis. Con estos datos se puede decir que los grupos sanguíneos no están influyendo en el pronóstico de la enfermedad El otro estudio nuevo, realizado en el Hospital General de Massachusetts (EE.UU.), ofrece una imagen algo diferente. Los investigadores también encontraron que las personas con tipo O eran ligeramente menos propensas a contraer covid-19. «Con estos datos se puede decir que los grupos sanguíneos no están influyendo en el pronóstico de la enfermedad», afirma Joern Bullerdiek, de la Universidad de Medicina de Rostock (Alemania). Esto se debe a que el tipo de sangre influye en la forma en que su sistema inmunitario lucha contra las infecciones. Las personas con sangre tipo A no producen el mismo tipo de anticuerpos que las personas con sangre tipo B, por ejemplo. Es concebible que estas diferencias moleculares en el sistema inmunitario expliquen el supuesto vínculo entre el tipo de sangre y las infecciones por coronavirus. Temas Covid-19

