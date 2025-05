Melody ya está preparada para convertirse en 'Esa diva' en Eurovisión

Melody cierra la noche de este sábado el círculo eurovisivo que abrió en 2009, cuando se quedó a las puertas junto a Los Vivancos de ir al certamen. «No fue algo traumático para mí. Pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar y aquél no era mi momento. Fue algo bueno porque la canción que llevé tuvo éxito, pero la verdad es que no era la oportunidad, ahora sí», explicaba a ABC antes de volar hasta Basilea, donde se celebra este año el festival. La representante de España llega con 'Esa diva', una canción autobiográfica que hace referencias, entre otras cosas, a su pasado, cuando se convirtió en 'la rumbera de España' tras poner a medio país a bailar 'Como los gorilas'. Desde aquel momento, con solo diez años, no se ha despegado de la música y ha trabajado por mantenerse en la industria hasta ahora. Si bien es cierto que las apuestas no colocaban a la artista de Dos Hermanas en un buen lugar, poco a poco ha ido ascendiendo hasta estar por encima de la primera mitad de los participantes.

En esta final, que se celebra este sábado en Basilea y que se retransmitirá en La 1 a partir de las 21.00 horas no faltan los números estrambóticos, como los de Estonia o Finlandia y tampoco las polémicas. La participación de Israel en el festival ha vuelto a suscitar revuelo entre los eurofans y también en algunas delegaciones, como la de España, que anunció su deseo de trasladar a la organización de Eurovisión el debate sobre el futuro de la participación del país en el festival.

Durante la retransmisión de la segunda semifinal en La 2, los presentadores, Julia Valera y Tony Aguilar, aprovecharon para hablar sobre «las víctimas de los ataques de Israel en Gaza, que superan los 50.000, y entre ellas 15.000 son niños, según Naciones Unidas». La representante de Israel es una joven superviviente del brutal ataque del grupo terrorista Hamás, precisamente en un festival de música en 2023. Durante el ensayo de la artista, tuvieron que expulsar a seis personas por sacar una bandera de Palestina. Los pitidos y abucheos tampoco faltaron.

Los favoritos

A unas horas de celebrarse la gran final, los favoritos en los principales portales de apuestas colocan a Suecia a la cabeza, con Kaj y su 'Bara bada bastu'. Le sigue Austria, con JJ y su 'Wanted love', y Lovane con 'Maman'. Entre los más votados también se encuentra Holanda, que este año presenta a Claude con 'C'est la vie'. También está entre los favoritos 'Ich homme', de Erika Vikman, que representa a Finlandia. Israel está en el top diez de los favoritos con 'New day will rise', cantada por Yuval Raphael.

Melody está actualmente entre el puesto 13 y 16 con 'Esa diva'. «Ya llega un momento en el que quien no nos quiera votar que no nos vote. Quiero un buen puesto, pero eso no está en mi mano», explicó recientemente la artista a los medios.

Más temas:

Música

Eurovisión