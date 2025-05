Horóscopo de hoy viernes 16 de mayo de 2025

Si quieres conocer lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes explorar la predicción del horóscopo de hoy viernes 16 de mayo para tu signo del zodiaco. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para la jornada de hoy: ¿será un buen día en el trabajo o va a ser mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en el amor?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Hoy sentirás un gran alivio porque ves que todo toma el curso adecuado y te sientes más apoyado, especialmente por tu familia. Entusiasmo y organización. Huye de la compañía de una persona que manifiesta tendencias extremistas y radicales, te puede traer más problemas de los que a primera vista puede parecer. Deberás superar la timidez para alcanzar lo que deseas, si te quedas encerrado en tu caparazón nadie te hará daño porque no se dará cuenta de tu existencia.

Tauro

Escucha a una voz que habla en nombre de la experiencia antes de tomar decisiones importantes. En la pareja, lo más aconsejable es la comunicación y comprensión. No hagas caso de los rumores, no están fundamentados. Sin embargo, es verdad que no te encuentras en la mejor posición para adoptar resoluciones, espera un poco. Presta mucha atención al descanso, necesitas recuperar fuerzas de una manera adecuada y dormir las horas necesarias. Renuncia a la impulsividad por unos días.

Géminis

Hoy tendrás un encuentro inesperado con personas de tu familia por un asunto desagradable. Recibirás noticias interesantes, pero también bastante preocupantes. Las indecisiones te conducen a abandonar el objetivo que previamente te habías fijado. Empiezas a recuperarte de fuertes gastos del pasado, pero aún falta bastante. Te enfrentas a gastos que ahora pueden asustarte un poco, pero que suponen una buena inversión recuperable a medio plazo y que al final producirán notables ingresos.

Cáncer

Descarta cualquier actitud excesivamente propagandista, las cosas que haces se venden por sí solas, por su propia calidad. No te hace falta decorarlas ni adornarlas. Procura abordar los temas de una manera global, sin perderte en los detalles. Es momento de analizar las cuestiones en profundidad para no equivocarte de camino. A la hora de seguir ejemplos, asegúrate de que eliges los más apropiados. No es lo mismo copiar al que lo hace bien que al que lo hace muy mal. Defiende tu intimidad.

Leo

Tu buen humor te puede ayudar hoy a ver el mundo de un color mucho más agradable, a pesar de que la situación por la que estás atravesando no es la ideal. Si aún no estás preparado para dar las explicaciones que te piden, tómate tu tiempo y prepara bien el terreno, pero no huyas. Al final tendrás que terminar dando la cara. Quedarte callado ante los ataques que recibes puede estar lanzando un mensaje de cobardía. Debes trazar un plan de respuesta que sea inteligente y contundente.

Virgo

Sentirás a flor de piel un encuentro muy esperado con la persona que amas. Compórtate de una forma natural, sin aparentar lo que no nunca has sido. A la hora de expresarte en un asunto importante, procura elegir las palabras más adecuadas, para no dar lugar a equivocaciones o a malos entendidos. Afina mucho. Tienes la necesidad perentoria de encarar asuntos domésticos que se están enquistando con el paso del tiempo. Ten cuidado con la forma en la que dices las cosas.

Libra

Mucha precaución si te mueves en ambientes nocturnos, especialmente si eres mujer. Infórmate bien de los sitios más peligrosos si no conoces la zona. Si no estás de acuerdo con las cosas que están ocurriendo en tu ámbito laboral, no dudes en ponerlo de manifiesto. Con todo el respeto necesario, pero con claridad. Si tu trabajo tiene que ver con lo mercantil, estás ante la posibilidad de ampliar mercados que te podrían suponer mucho trabajo y no menos beneficios. Ojo avizor.

Escorpio

Se te presentarán oportunidades de hacer cosas atractivas, pero muy poco adecuadas. La persona que realmente te quiere tiene que aceptarte como eres. Los objetos van y vienen esta semana, y lo que ayer mismo parecía algo, mañana puede ser otra cuestión. De momento, abstente de tomar decisiones importantes. Existen condiciones favorables para las relaciones públicas, utiliza tu energía para impulsar planes en los que las instituciones públicas puedan serte de ayuda.

Sagitario

Jornada para tener mucha precaución con el manejo de tu dinero, hay una alta probabilidad de robo o pérdida. Tendrás en la calle un encuentro desagradable. Tus deseos de superarte te llevan por la senda de las oportunidades. Una detrás de otra se presentarán ante ti y no debes desaprovecharlas, aunque te cueste un esfuerzo. La evolución de tu entorno puede afectarte incluso en el terreno laboral. Es posible que tengas que elegir entre mantener tus ideas o asegurarte el futuro económicamente.

Capricornio

Tendrás un interesante contacto con una persona con mucho dinero a la que no le importaría ayudarte. Podría significar el empujón que te hace falta. A veces te pierdes en los pequeños detalles y no eres capaz de ver la importancia de las grandes cuestiones que tienes delante de las narices. Levanta un poco la vista. Es muy difícil estar en la totalidad de los sitios a la vez. Selecciona a los que quieres para pasar tu tiempo con ellos, pero no quedes con todos a la vez o acabarás mal con alguien.

Acuario

Busca en las tensiones del trabajo el origen de dolores cervicales que condicionan tu descanso; puedes aliviar las molestias, pero desaparecerán si resuelves los problemas. La persona a la que amas es capaz de leer en tu interior como en un libro abierto, así que no intentes ocultarle sentimientos porque terminará por darse cuenta. No dejes ver tus cartas a tus contrincantes, por lo menos no antes de que ellos muestren las suyas. La clave del éxito es adelantarte a las estrategias de los oponentes.

Piscis

Eliminar la energía negativa que se ha colado en tu organismo es en esta ocasión una tarea prioritaria para ti. Puede valerte el ejercicio y también la lectura o la pintura. La llave para resolver tus principales problemas de convivencia está en la comprensión. Ponte por un momento en el lugar de los demás y verás avances importantes. Los astros potencian tus cualidades y capacidades a la hora de tomar una decisión relevante. Debes asumir cierto nivel de riesgo, pero al final todo saldrá como quieres.

