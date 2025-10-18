Suscribete a
Víctor Carracedo (ERRE & Urrechu): «La restauración es cada vez más exigente; el cliente sabe y viaja más, tenemos que seguir en movimiento»

Víctor Carracedo lleva catorce años al frente de los fogones de uno de los hoteles más emblemáticos de Marbella, el Hotel Gran Meliá Don Pepe, y desde allí impulsa proyectos como ERRE & Urrechu o Bardot. Hoy nos desvela sus sitios cotidianos

Dónde comer en Puerto Banús: los mejores bares y restaurantes

Víctor Carracedo, chef ejecutivo del hotel Gran Meliá Don Pepe, protagoniza nuestro Gastrotest
Cristina Torres

Málaga

Con más de dos décadas de experiencia entre cocinas y hoteles de toda España, Víctor Carracedo es actualmente chef ejecutivo del Hotel Gran Meliá Don Pepe, donde dirige la oferta gastronómica de espacios como ERRE & Urrechu, y Bardot.

Su relación con la cocina nació ... pronto, en Zaragoza, en una casa donde la comida era el centro de todo. «Mi madre siempre ha sido muy de cocinar, éramos cinco hermanos y la cocina era el punto de encuentro de toda la familia», recuerda. Aquella costumbre doméstica despertó una curiosidad que acabó convirtiéndose en vocación. 

