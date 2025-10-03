GASTROTEST
José Andrés Jiménez (Almijara): «Soy de empezar en El Yerno o en Mesón Ibérico, tienen grandes productos, gran calidad y te hacen sentir en casa»
José Andrés Jiménez, al frente de Almijara Casual Bar, nos abre su libreta personal en este nuevo Gastrotest para contarnos dónde desayuna, qué bares de barrio prefiere y cuáles son sus restaurantes de referencia
Cristina Torres
Málaga
En el Pasaje San Fernando, en pleno Perchel, Almijara Casual Bar cuenta una historia de barrio: la de José Andrés Jiménez, que empezó con 13 años entre platos y comandas junto a su madre, Carmela, y que en 2000 tomó las riendas del local familiar para darle una nueva vida sin perder el hilo de siempre.
Hoy, con Vanesa Moreno en sala y Lucas Molina en barra, Almijara funciona como una taberna contemporánea de tamaño pequeño y carácter bien definido: cocina pensada para compartir, guisos que piden cuchara y guiños actuales que caben en la rutina diaria del vecino y en la curiosidad del visitante.
En 2024 celebraron 35 años con el Plato de Oro y este año llegó la Medalla de Oro de Radio Turismo, además de su presencia en guías como Macarfi y galardones como su Solete Repsol.
La carta habla claro: callos, gazpachuelo, bravas o ese ya clásico camperito de atún con mahonesa de anguila, furikake y papada ibérica. Platos reconocibles, con memoria, reinterpretados desde su mirada y con el Perchel como kilómetro cero.
Con José Andrés nos sentamos a este Gastrotest de GURMÉ Málaga para recorrer sus rutinas: dónde desayuna cuando puede hacerlo con calma, qué barra elige para el aperitivo y cuáles son esos caprichos que nunca fallan cuando cocina en casa para los suyos.
– Si pudieses desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo harías?
Cada vez que puedo, los lunes de descanso, visitamos a los amigos de 'Los Puntales'. No hay nada como un buen desayuno para empezar el día.
– Una carnicería, pescadería y frutería de confianza.
No hay duda, todo lo que podemos comprar lo compramos en el barrio. Creemos en las sinergias y en el comercio local. Lo hacemos en 'Pescaderia Soler', 'Carnicería Encarni y Manolo' y para la fruta, en nuestro barrio tenemos varias de las que nos abastecemos.
– Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese algo especial que buscas para casa y para la cocina.
'La Mallorquina' o el 'Club del Gourmet de El Corte Inglés'.
– ¿Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos?
Somos muy de empezar en 'El yerno' o 'Mesón Ibérico', tienen grandes productos, gran calidad y te hacen sentir en casa.
– Un restaurante especial para invitar a comer a la familia.
Nos gusta visitar 'El Envero' y 'La reserva 12', son clásicos que nunca fallan.
– Un sitio diferente para cambiar de tercio…
'El Alimentario' es un restaurante, sin duda, donde te vas con ganas de más y de volver .
– Un restaurante 'de lujo' al que volver.
Aquí tengo dos deudas pendientes: visitar a los amigos de 'Palodú' y a 'José Carlos García'. Sin duda volvería a 'Kaleja' donde la tradición y el sabor de los recuerdos están elevados a la alta gastronomía.
– Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse.
'Casa Abilio' en Álora. La familia de Abilio trabaja con constancia y esfuerzo junto a Gregorio, un enamorado de la sala y los vinos. También volveríamos con los ojos cerrados a '12 tapas' en Castilleja de la Cuesta (Sevilla).
– ¿Y un chiringuito al que ir en verano?
Nosotros somos muy de 'Los Gutiérrez' de Huelin y cuando tenemos alguna celebración especial en verano pues ahí no hay duda: 'La Milla' con Luismi que siempre salimos muy contentos .
– ¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?
Me gustan mucho los ibéricos y quesos, así como disfrutarlos con amigos o familia.
– ¿Café o copa?
Soy más de café y si tengo que alargar la sobremesa sigo con un buen vino o Pacharán.
– ¿Qué te gusta preparar en casa cuando tienes invitados?
En casa cocino poco pero me debo siempre a lo que me piden mis hijos o mi mujer. Lo último que les preparé fue una buena sopa de 'fideitos' con pollo y les encanta también la sopa de cebolla con costrones de queso.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete