José Andrés Jiménez (Almijara): «Soy de empezar en El Yerno o en Mesón Ibérico, tienen grandes productos, gran calidad y te hacen sentir en casa»

En el Pasaje San Fernando, en pleno Perchel, Almijara Casual Bar cuenta una historia de barrio: la de José Andrés Jiménez, que empezó con 13 años entre platos y comandas junto a su madre, Carmela, y que en 2000 tomó las riendas del local familiar para darle una nueva vida sin perder el hilo de siempre.

Hoy, con Vanesa Moreno en sala y Lucas Molina en barra, Almijara funciona como una taberna contemporánea de tamaño pequeño y carácter bien definido: cocina pensada para compartir, guisos que piden cuchara y guiños actuales que caben en la rutina diaria del vecino y en la curiosidad del visitante.

Fachada de Almijara, en El Perchel GOMA BRAND NARRATIVES

En 2024 celebraron 35 años con el Plato de Oro y este año llegó la Medalla de Oro de Radio Turismo, además de su presencia en guías como Macarfi y galardones como su Solete Repsol.

La carta habla claro: callos, gazpachuelo, bravas o ese ya clásico camperito de atún con mahonesa de anguila, furikake y papada ibérica. Platos reconocibles, con memoria, reinterpretados desde su mirada y con el Perchel como kilómetro cero.

Con José Andrés nos sentamos a este Gastrotest de GURMÉ Málaga para recorrer sus rutinas: dónde desayuna cuando puede hacerlo con calma, qué barra elige para el aperitivo y cuáles son esos caprichos que nunca fallan cuando cocina en casa para los suyos.

José Andrés Jiménez, en pleno servicio

– Si pudieses desayunar con calma por la mañana… ¿Dónde lo harías?

Cada vez que puedo, los lunes de descanso, visitamos a los amigos de 'Los Puntales'. No hay nada como un buen desayuno para empezar el día.

– Una carnicería, pescadería y frutería de confianza.

No hay duda, todo lo que podemos comprar lo compramos en el barrio. Creemos en las sinergias y en el comercio local. Lo hacemos en 'Pescaderia Soler', 'Carnicería Encarni y Manolo' y para la fruta, en nuestro barrio tenemos varias de las que nos abastecemos.

– Una tienda gastronómica o algún puesto donde encontrar ese algo especial que buscas para casa y para la cocina.

'La Mallorquina' o el 'Club del Gourmet de El Corte Inglés'.

– ¿Un bar de barrio en el que tomar un aperitivo con los amigos?

Somos muy de empezar en 'El yerno' o 'Mesón Ibérico', tienen grandes productos, gran calidad y te hacen sentir en casa.

– Un restaurante especial para invitar a comer a la familia.

Nos gusta visitar 'El Envero' y 'La reserva 12', son clásicos que nunca fallan.

– Un sitio diferente para cambiar de tercio…

'El Alimentario' es un restaurante, sin duda, donde te vas con ganas de más y de volver .

El magnífico producto de Almijara GOMA BRAND NARRATIVES

– Un restaurante 'de lujo' al que volver.

Aquí tengo dos deudas pendientes: visitar a los amigos de 'Palodú' y a 'José Carlos García'. Sin duda volvería a 'Kaleja' donde la tradición y el sabor de los recuerdos están elevados a la alta gastronomía.

– Una venta, bar o restaurante de la provincia que no hay que perderse.

'Casa Abilio' en Álora. La familia de Abilio trabaja con constancia y esfuerzo junto a Gregorio, un enamorado de la sala y los vinos. También volveríamos con los ojos cerrados a '12 tapas' en Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

– ¿Y un chiringuito al que ir en verano?

Nosotros somos muy de 'Los Gutiérrez' de Huelin y cuando tenemos alguna celebración especial en verano pues ahí no hay duda: 'La Milla' con Luismi que siempre salimos muy contentos .

Huevos rotos con atún rojo, de Almijara GOMA BRAND NARRATIVES

– ¿Un vicio confesable (gastronómicamente hablando)?

Me gustan mucho los ibéricos y quesos, así como disfrutarlos con amigos o familia.

– ¿Café o copa?

Soy más de café y si tengo que alargar la sobremesa sigo con un buen vino o Pacharán.

– ¿Qué te gusta preparar en casa cuando tienes invitados?

En casa cocino poco pero me debo siempre a lo que me piden mis hijos o mi mujer. Lo último que les preparé fue una buena sopa de 'fideitos' con pollo y les encanta también la sopa de cebolla con costrones de queso.