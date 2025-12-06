Fiesta de la Matanza en Faraján: el planazo gastronómico para este domingo con degustaciones y concierto de María Villalón

Hay fiestas gastronómicas que cuentan el territorio mejor que cualquier guía, y la Fiesta de la Matanza de Faraján es una de ellas. Este pequeño municipio de la Serranía de Ronda volverá a reunir, este domingo 7 de diciembre, a vecinos y visitantes ... en torno a una tradición que ha marcado durante siglos la vida rural: la elaboración del cerdo ibérico y de todos los saberes que lo rodean.

La iniciativa, presentada por la Diputación de Málaga junto al Ayuntamiento de Faraján, reivindica el enorme peso económico y cultural del sector cárnico y de los embutidos en esta zona. Como recordó el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, el evento es también un homenaje a las familias y empresas que mantienen vivas estas costumbres: «La Fiesta de la Matanza de Faraján es una magnífica oportunidad para disfrutar y aprender sobre las delicias que ofrecen los productos del cerdo ibérico».

Algunas imágenes de la Fiesta de la Matanza de la pasada edición y embutido de Embutidos y Jamones Alto Genal Gurmé

Un día entero dedicado al sabor ibérico

Desde primera hora, el pueblo se transforma en un gran escenario gastronómico. La jornada incluye elaboración y degustación de embutidos, guisos calientes y platos típicos ligados a la tradición matancera. Morcillas, chorizos, pruebas de lomo, calderetas… el recetario más ancestral vuelve a tomar las calles con elaboraciones hechas a la vista del público.

A ello se suma un mercado de artesanía y productos locales, donde productores de la zona pondrán a la venta quesos, chacinas, mieles, panes y otras elaboraciones serranas.

Quienes quieran profundizar en la técnica tendrán ocasión de asistir a una exposición de labores de la matanza, con herramientas antiguas, explicaciones sobre el despiece tradicional y muestras de las canales del cerdo. El protagonismo, como siempre en esta comarca, lo tendrá la carne de bellota, emblema de calidad y producto estrella de la Serranía de Ronda.

María Villalón interpretando «La lluvia» en TVE

Aprender, celebrar y disfrutar

La fiesta no es solo degustar: también es conocer. Una mesa redonda con técnicos y expertos abordará cuestiones clave para el futuro del sector, desde la sostenibilidad hasta la innovación en la industria ibérica.

La música será otra de las protagonistas, con un concierto de María Villalón, que pondrá banda sonora a una jornada donde el ambiente festivo está garantizado. Un fin de semana completo en Faraján.

Faraján, un pueblo de la Serranía de Ronda

El programa se extiende más allá del domingo

Este sábado, 6 de diciembre, el municipio celebrará la XIII Carrera por Montaña de Faraján, seguida de un concurso de paleta del pueblo. Y el lunes, día de la Inmaculada, habrá misa en honor a la patrona y un concierto de piano y cuerda en la iglesia.

Una excusa perfecta para descubrir uno de los pueblos más encantadores de la Serranía y, de paso, rendir tributo a una de las tradiciones más arraigadas de la gastronomía malagueña.