Fiesta de la Matanza en Faraján: el planazo gastronómico para este domingo con degustaciones y concierto de María Villalón

Embutidos recién hechos, guisos tradicionales, mercado artesanal y todo el sabor de la Serranía de Ronda: Faraján celebra este domingo una de sus citas más auténticas

Caña de lomo de Embutidos y Jamones Alto Genal
Caña de lomo de Embutidos y Jamones Alto Genal gurmé

Cristina Torres

Málaga

Hay fiestas gastronómicas que cuentan el territorio mejor que cualquier guía, y la Fiesta de la Matanza de Faraján es una de ellas. Este pequeño municipio de la Serranía de Ronda volverá a reunir, este domingo 7 de diciembre, a vecinos y visitantes ... en torno a una tradición que ha marcado durante siglos la vida rural: la elaboración del cerdo ibérico y de todos los saberes que lo rodean.

