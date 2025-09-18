Limò, el italiano 100% sin gluten que acaba de abrir en Málaga

En la calle Carretería, número 28, acaba de abrir sus puertas Limò, un pequeño local de apenas 70 metros cuadrados y capacidad para 18 comensales que trae a Málaga un concepto inédito: un italiano 100% sin gluten. La idea nace de la experiencia personal de Raffaella Panico, pastelera de profesión que, tras ser diagnosticada con celiaquía, decidió transformar la dificultad en proyecto de vida. Junto a su marido, Luigi Mazzarella, ha creado un espacio donde cualquier cliente puede pedir con total libertad, sin preocuparse por la contaminación cruzada.

Platos de Limò en Málaga

Una carta como la de cualquier italiano (pero sin gluten)

El gran atractivo de Limò es que la carta es tan completa como la de cualquier trattoria italiana, solo que todo está adaptado a quienes no pueden o no quieren consumir gluten.

Aquí se empieza compartiendo con tablas de quesos y embutidos italianos o con entrantes como arancini de ragú, croquetas de patata rellenas de provola ahumada o polpette de ternera en salsa de tomate casera. Las ensaladas tienen protagonismo propio: desde la clásica caprese con mozzarella y tomate maduro, hasta la de pulpo con verduras asadas o la burrata servida con crema de calabaza y setas.

Pasta al nero di sepia con marisco

La sección de pastas es un festival que va mucho más allá de los clásicos spaghetti carbonara o bolognesa: aparecen recetas como los ravioli rellenos de ricotta y espinacas, los gnocchi de patata con salsa gorgonzola y nueces, los tagliatelle al ragú napolitano o los spaghetti al nero di sepia con marisco. Tampoco falta el sello de la casa: los spaghetti Limò, elaborados con pesto de limón, gambas y burrata cremosa, que se han convertido ya en uno de los platos más demandados.

En el apartado de pizzas, Limò apuesta por la pinsa romana, más ligera y crujiente que la pizza tradicional, con opciones que van desde la margarita a la pepperoni, pasando por la siciliana con mortadella, pesto de pistacho, rúcula y burrata.

A esto se suman carnes y pescados como el solomillo de cerdo con salsa de setas, el filete de ternera con reducción de vino tinto, el salmón con costra de pistachos o el bacalao al horno con patata y verduras.

Pasta Limò, con pesto de limón, gambas y burrata cremosa

El broche llega con los postres, donde la repostería italiana se luce sin concesiones: tiramisú, panna cotta, tarta caprese de chocolate, profiteroles o el cannolo siciliano, uno de los más celebrados de la carta.

Un pedazo de Sorrento en Málaga

El nombre Limò es un guiño a Sorrento, la tierra natal de Raffaella y cuna del limoncello. No es casual que el local esté decorado con limones por todas partes, evocando la costa amalfitana en pleno centro malagueño. «Lo más emocionante son los mensajes de clientes que me dicen que, después de años, han podido volver a comer una pizza o un plato de pasta fresca sin miedo», cuenta la propietaria.