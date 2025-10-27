Suscribete a
ABC Premium

ACTUALIDAD

La XXII Edición de la Matanza Tradicional del Cerdo de Espejo se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre

Tradición, productos del cerdo y dinamización rural en el evento gastronómico de la campiña sur de Córdoba

Presentación del cartel de la matanza de este 2025
Presentación del cartel de la matanza de este 2025 GURMÉ

GURMÉ

Córdoba

El municipio de Espejo (Córdoba) se prepara para acoger la XXII edición de la Matanza Tradicional del Cerdo y la XXI Fiesta de la Tapa, que se celebrará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025. Esta feria, organizada con ... el respaldo de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), busca poner en valor la tradición de la matanza del cerdo y los productos derivados, además de dar visibilidad al sector agroalimentario local.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app