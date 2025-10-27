La XXII Edición de la Matanza Tradicional del Cerdo de Espejo se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre

El municipio de Espejo (Córdoba) se prepara para acoger la XXII edición de la Matanza Tradicional del Cerdo y la XXI Fiesta de la Tapa, que se celebrará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025. Esta feria, organizada con ... el respaldo de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), busca poner en valor la tradición de la matanza del cerdo y los productos derivados, además de dar visibilidad al sector agroalimentario local.

¿Cuándo es la matanza de Espejo? XXII Matanza Tradicional del Cerdo de Espejo Fecha: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre

Lugar: Espejo (Córdoba)

El espacio de la feria ocupará cerca de 3.000 metros cuadrados, distribuidos entre el Pabellón Municipal de Deportes y las instalaciones de la Cooperativa Olivarera San Isidro en Espejo. En su interior se habilitarán expositores de empresas agroalimentarias, mientras que en el exterior se instalará una carpa que acogerá actividades paralelas como un desayuno tradicional espejeño, talleres de elaboración de embutidos, cata de aceite, visitas guiadas al patrimonio monumental del municipio, juegos infantiles, actuaciones musicales y exposición de maquinaria agrícola.

Durante la feria también se llevará a cabo una jornada de trabajo profesional destinada a empresas del sector cárnico y a otros sectores emergentes del medio rural, con el objetivo de analizar los retos y oportunidades del mundo rural en la provincia de Córdoba.

Gastronomía y cultura en Espejo

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha subrayado que «esta feria se consolida en cada edición y tiene como objetivo promocionar un patrimonio tan singular en el municipio de Espejo como es la tradición de la matanza y la elaboración de productos derivados del cerdo».

Romero añadió que el apoyo de la institución provincial se enmarca dentro de la marca promocional 'Sabor a Córdoba', y refuerza la estrategia de fijación de población y generación de empleo en las áreas rurales de la provincia.

Cañete de las Torres: localidad invitada

La edición 2025 también reforzará su carácter colaborativo e intermunicipal: el municipio de Cañete de las Torres participará como localidad invitada, llevando hasta Espejo una muestra de sus productos típicos y cultura local.

La Matanza Tradicional del Cerdo de Espejo se perfila una vez más como una cita imprescindible del calendario gastronómico y cultural de la provincia de Córdoba, además de un escaparate para la industria agroalimentaria local y una invitación al turismo rural consciente del patrimonio alimentario.