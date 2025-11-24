PlayStation 5 Digital Edition, Consola PS5 con 19% de descuento por el Black Friday
Si aún no has atrevido a dar el salto a la actual generación, ya te vas quedando sin excusas: la PlayStation 5 al mejor precio: 80€ menos que su precio habitual
Aventuras, acción, puzzles, juegos de rol, shooters en primera persona, deporte, mundos imposibles que se convierten en realidad gracias a gente creativa y a los que se puede acceder a través de los videojuegos, ya sea en PC o en consola.
Ahora, poder ... entrar en esos maravillosos mundos es más asequible que nunca: tenemos la PlayStation 5 Digital Edition Chassis E es la versión más reciente y compacta de la consola de Sony, versión sin disco, por 349€. Su precio normal es de 429€, por lo que si te decides a comprarla te estarás ahorrando nada menos que 80€. Y las rebajas en consolas se dan muy pocas veces en su historia.
Entrar en la nueva generación, más barato que nunca
Esta edición tiene un almacenamiento SSD de 825 GB, tiempos de carga ultrarrápidos, soporte en juegos 4K, ray-tracing y tasa de refresco de hasta 120 Hz, ofreciendo una experiencia visual fluida y de alta calidad.
Además, mantiene la retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos y la tecnología de audio 3D en el mando DualSense. Y es retrocompatible: en la PS5 podrás jugar a más de 4000 juegos de la generación anterior, con mejoras de rendimiento en algunos casos gracias a la función Game Boost. Contiene un procesador es un AMD Ryzen Zen 2 a 3.5 GHz con memoria GDDR6 de alta velocidad.
Esta nueva edición ofrece un rediseño interno con cambios para hacerla más eficiente, sin alteraciones significativas, comparado con modelos previos conocidos como 'Slim'. Eso sí, el soporte para la consola deberás comprarlo por separado y no incluye unidad de lectores de discos: es una consola para jugar a juegos en su versión digital.
Aprovecha la oportunidad y ahorra 80€ en la PlayStation 5: el gamer nunca ha estado tan contento como en el Black Friday de Amazon.
