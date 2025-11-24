PlayStation 5 Digital Edition, Consola PS5 con 19% de descuento por el Black Friday

Aventuras, acción, puzzles, juegos de rol, shooters en primera persona, deporte, mundos imposibles que se convierten en realidad gracias a gente creativa y a los que se puede acceder a través de los videojuegos, ya sea en PC o en consola.

Ahora, poder ... entrar en esos maravillosos mundos es más asequible que nunca: tenemos la PlayStation 5 Digital Edition Chassis E es la versión más reciente y compacta de la consola de Sony, versión sin disco, por 349€. Su precio normal es de 429€, por lo que si te decides a comprarla te estarás ahorrando nada menos que 80€. Y las rebajas en consolas se dan muy pocas veces en su historia.

