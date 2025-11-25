Nuestras zapatillas favoritas para este otoño con oferta en el Black Friday

La temporada de Black Friday ya está aquí, y es el momento perfecto para renovar tu calzado con estilo y comodidad. En ABC Favorito hemos seleccionado nuestras zapatillas favoritas para esta temporada, todas con ofertas especiales que no querrás dejar pasar.

1 Adidas SL 72 OG – Estilo retro

Las Adidas SL 72 OG combinan un diseño retro icónico con la comodidad moderna que todas buscamos. Este modelo es ideal para completar cualquier look casual o deportivo y ahora, con un 30% de descuento, puedes conseguirlas por solo 69,99€ durante el Black Friday.

2 Adidas Handball Spezial para hombre

Las Adidas Handball Spezial son las zapatillas de la temporada, perfectas para quienes buscan estilo y confort en su día a día. Ahora están rebajadas de 109,99€ a 87,99€, una oportunidad perfecta para regalarlas esta Navidad. Además, están disponibles en diferentes colores, para que encuentres el modelo que mejor se adapte a tu estilo.

3 New Balance 327 - Ahorra 39€

Las New Balance 327 destacan por su comodidad y su diseño moderno, perfecto para el día a día. Son unas zapatillas versátiles que combinan con todo, desde vaqueros hasta pantalones chinos. Además, ahora están rebajadas a 90,99€ durante el Black Friday.

4 Nike Air Max Moto 2K - Ahorra 26€

Las Nike Air Max Moto 2K combinan diseño moderno y tecnología de amortiguación avanzada, ofreciendo comodidad y estilo para el día a día. Este modelo es perfecto para completar looks casuales o deportivos y, ahora, está rebajado a 103,99€.

5 Adidas Samba LT al 70% de descuento

Las Adidas Samba LT son unas zapatillas que destacan por sus colores vibrantes y su diseño moderno, convirtiéndolas en una de nuestras favoritas de la temporada. Ahora están rebajadas a 39€, ¡una oportunidad de ahorrar 90€ durante el Black Friday!

6 New Balance 530 - ahorra 24€

Dentro de nuestra selección para hombre, las New Balance 530no podían faltar. Combinan comodidad, estilo clásico y un toque moderno. Y lo mejor, ahora están rebajadas a 95,99€, ¡ahorra 24€ durante el Black Friday y consigue tu par antes de que se agoten!

Aprovecha las ofertas de Black Friday: tanto si prefieres New Balance, Nike o Adidas, encontrarás el modelo perfecto para cada estilo y necesidad.