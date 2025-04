El nuevo DNI digital: sólo visible durante un minuto en la 'app' y la Policía no lo podrá geolocalizar Aunque entra en vigor este miércoles, las administraciones y empresas tienen un año para adaptarse No sustituirá al carné físico, pero el objetivo es que en 2026 los ciudadanos puedan exigir identificarse sólo a través del móvil

Desde este miércoles todo ciudadano con un documento nacional de identidad (DNI) en vigor podrá tener en su teléfono móvil, tras descargar una aplicación, una versión digital que podrá utilizar para votar, abrir una cuenta bancaria, registrarse en un hotel, acceder a una discoteca, realizar transacciones presenciales o recoger paquetes de Correos.

También para firmar escrituras ante notario y acreditar la identidad en trámites presenciales ante la administración, si bien no podrá usarlo de momento para viajar (aunque AENA trabaja ya para implementarlo en vuelos nacionales), ni identificarse en el extranjero, a excepción de los consulados o embajadas españolas.

Prueba de un año

El objetivo es que dentro de un año, tanto la administración pública como las empresas privadas, hayan implementado el nuevo sistema y los ciudadanos puedan exigir ser identificados sólo con el DNI digital del móvil, que se convierta en un derecho adquirido. Es entonces, en 2026, cuando el Ministerio del Interior, que ha impulsado la iniciativa, contempla que eche a andar la segunda fase del proyecto, desarrollado por la Policía Nacional y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, para que la aplicación permita, además, la acreditación de la identidad para hacer gestiones telemáticas, firma electrónica y otras operaciones a través de internet.

Hay que tener claro, no obstante, que el DNI digital no va a sustituir (de momento) al tradicional. Y aunque ambos van a tener el mismo valor, disponer de un carné físico -que no llevarlo encima, siempre que se tenga en el móvil- sigue siendo obligatorio.

Pasos a seguir

Para disponer del DNI digital habrá que seguir tres sencillos pasos. Primero, registrarse y asociar el DNI con un número de teléfono móvil, a través de la web www.midni.gob.es, en cualquiera de los puestos de actualización de documentación (PAD) existentes en comisarías de Policía o ayuntamientos y en cualquiera de las 290 Unidades de Documentación de la Policía Nacional; segundo, descargar la aplicación 'MiDNI', la única oficial, completamente gratuita desde Google Play o App Store; y activarlo introduciendo los datos y tras recibir un mensaje en el móvil.

Funcionamiento

El ciudadano podrá decidir qué datos quiere facilitar en función del uso que le quiera dar al carné digital. Las tres opciones disponibles son 'DNI Edad', que muestra la edad, fotografía del usuario y su nombre; 'DNI Simple' en el que aparecerá la fotografía, el nombre, apellidos, el sexo y validez del documento; y 'DNI Completo', que muestra todos los datos recogidos en el documento físico.

Una vez elegido el nivel de información que se requiere, la aplicación genera un código QR, generado por la Policía, que aparecerá en la pantalla del móvil y permanecerá visible durante sólo un minuto. Pasado este período, perderá su validez y será necesario generar un nuevo código. De esta manera se pretende garantizar al «máximo la seguridad», aseguran desde Interior.

La aplicación está validada por el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la Agencia Española de Protección de Datos. En ningún caso la Policía podrá registrar los datos de uso de la aplicación ni su geolocalización.