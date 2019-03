Juicio del «procés» en directo | Declara Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña

Actualizado: 05/03/2019 10:05h

10.05El delegado del Gobierno en Cataluña durante el «procés» asegura que el consejero de Interior Joaquim Forn, uno de los doce acusados, le manifestó que «el día 1 habrá un referéndum y nosotros garantizaremos que la jornada electoral se vivirá con normalidad».

10.04El antiguo delegado del Gobierno Enric Millo relata sus esfuerzos para tratar de convencer, sin éxito, a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras de que frenasen. El testigo asegura que avisó a los miembros del «govern» que el plan secesionista ilegal iba a «fracturar y dividir» a la sociedad. Señala que Junqueras no era partidario de ir tan rápido pero que estaba comprometido con lo que decidiera la Generalitat. «Yo he sido siempre independentista y no tengo que demostrarlo, otros no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo en demostrarlo», dice Millo que le comentó Junqueras. Informa Luis P. Arechederra.

10.00Millo: «Pocos días antes de su cese [habla de Jordi Jané, consejero de Interior que dimitió en julio de 2017], habíamos logrado desencallar la celebraciónd e una Junta de Seguridad en Cataluña, tras un proceso laborioso de reuniones y negociaciones. De esa Junta de Seguridad salieron acuerdos importantes en materia de seguridad de Cataluña. Pero a los pocos días dimitió».

09.57Enric Millo afirma que le dijo a los líderes independentistas lo siguiente: «Yo no tengo nada en contra de que uno sea independentista. Afortunadamente vivimos en una democracia en la que uno puede manifestar pacíficamente sus ideas. Lo que no podéis hacer es infringir la Ley y convocar un referéndum de autodeterminación ilegal proque la soberanía nacional reside en el pueblo español y una parte de ese pueblo español no puede decidir por todos».

09.54El exvicepresidente de la Generalitat y uno de los acusados, Oriol Junqueras, se reunió con Millo: «Me invitó a tener una charla informal, pidió que no la hiciéramos pública y accedí, y me decía que comprendía que todo esto podía generar una situación complicada. Que tal vez no era partidario de que fuera tan deprisa, pero estaba comprometido con el Gobierno a tirar hacia delante con este proyecto».

09.51Millo: «Yo estaba convencido de que si esto seguía adelante iba a provocar un daño irreversible en Cataluña, en la convivencia. El interés era convencerle de que no llevara adelante ese proyecto, que había muchas maneras de servir al interés general».

09.50Enric Millo asegura que Puigdemont le dijo «Yo voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando».

09.48Millo: «En mi opinión, no hay ningún mandato basado en un programa electoral que pueda suponer incumplir la Ley».

09.47Millo, sobre sus reuniones con Puigdemont, afirma que «siempre le recordaba que el presidente de la Generalitat es el representante del Estado español en Cataluña». El exdelegado del Gobierno segura que «no había nada que pudiera tener interés si no era obtener el beneplácito para poder realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña». «Al otro lado de la mesa yo me encontré una silla vacía, no había respuesta a nada».

09.44Enric Millo: «La primera reunión con el señor Puigdemont fue al poco tiempo de nombrarme delegado. Tuve una reunión formal en el Palacio de la Generalitat. Fue cordial, larga, y tuvimos ocasión de analizar la situación. Todo el tema del procés ya estaba muy avanzado y por haber estado antes en el Parlamento [como diputado del PP] sabíamos lo que había». «Me manifestó, de una manera muy clara aunque los hechos lo contradicen, que su intención era buscar una solución».

09.42Comienzan las preguntas de la Fiscalía al exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien ocupaba ese puesto el 1 de octubre de 2017.

09.40Finalmente, el propio Enric Millo manifiesta que no tiene ningún problema en que se muestre su rostro.

09.36Se reanuda el juicio del «procés». La Fiscalía pide que no se muestre el rostro de Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Cataluña. La Abogacía del Estado ni el resto de acusaciones lo comparten, aunque no se oponen, algo que sí manifiestan las defensas.

09.28Por su parte, José María Nieto, exsecretario de Estado de Seguridad, situó en su declaración a los CDR detrás de la resistencia «violenta y organizada» del «procés». La crónica completa, aquí.

09.25Ayer declararon como testigos José María Espejo Saavedra y David Pérez, miembros de la Mesa del Parlament de Ciudadanos y PSC, respectivamente. Ambos desmontaron la defensa de Carme Forcadell al relatar el atropello legal en el Parlament. Lea la crónica completa de su declaración escrita por Nati Villanueva y Luis P. Arechederra.

09.13Tal y como ha indicado el presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, después de Munté está citado Pérez de los Cobos; el comisario Sebastián Trapote, quien dirigía a la Policía Nacional el 1 de octubre de 2017; su homólogo en la Guardia Civil, Ángel Gozalo Pascual; y el entonces jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Manuel Castellví del Peral.

09.08El primero en testificar será Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno durante el 1-O. Su declaración estaba prevista para ayer, pero tras alargarse la declaración de José Antonio Nieto durante más de cuatro horas, se le ha reubicado hoy. A Millo le seguirán Juan Antonio Puigserver, responsable de Interior bajo la vigencia del artículo 155, y la exconsellera Neus Munté, quien dimitió en julio de 2017, antes de la aprobación de las leyes de desconexión.

09.05Buenos días. El juicio del «procés» se reanudará a las 09.30 y vivirá hoy su undécima jornada. Hoy declarará el coordinador policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, un testigo clave en el juicio a la cúpula del procés.