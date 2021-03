Aznar cree que el PP necesita un proyecto «muy claro e identificable», que sea un imán en el centro-derecha El expresidente del Gobierno sostiene que su partido atraviesa un momento «manifiestamente mejorable»

Veinticinco años después de ganar las elecciones generales por primera vez, José María Aznar ha explicado que su preocupación esencial hoy es lograr que la democracia y la economía queden libres de populismos a la derecha y a la izquierda. En un acto académico del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, Aznar ha tomado como referencia la victoria del 96, y ha insistido en que si el centro-derecha no está unido, no ganará las elecciones. Al hablar del PP, ha subrayado que necesita un proyecto muy claro, identificable, que sirva de imán para todos los votantes de centro-derecha.

Aznar ha confesado que tiene dos carnés, uno del PP y otro del Real Madrid, y ambos están en un momento «manifiestamente mejorables». Se ha referido a la mudanza de Génova y ha subrayado: «Yo no hago de una mudanza una categoría política». Lo que ha pedido es que la mudanza se haga bien.

Aznar ha mantenido un diálogo con los periodistas Manuel Marín, Maite Rico, Jorge Bustos y Carlos Sánchez, conducido por Angie Rigueiro, en una sesión académica sobre 'España, Constitución, Libertad. 1996-2004'.

«Intento ser un buen español y un buen liberal», ha señalado Aznar, quien al hacer balance de aquella época, con aciertos y errores, ha afirmado: «Como balance general, fueron años de un salto adelante de España muy importante, tanto desde el punto de vista del progreso económico y social como de influencia y presencia de España en el mundo, con sus altos y sus bajos».

Objetivos comunes

« Hay una España posible y deseable, que es mejor que la que tenemos», ha explicado el expresidente. «Será muy difícil que la construyamos si no existen objetivos comunes». Aznar cree que se han perdido objetivos comunes para tener políticas de exclusión. A su juicio, es una diferencia importante respecto a su época de Gobierno.

Aznar cree que en sus ocho años de Gobierno se produjo un cambio de la mayoría social, con el que no contaba la izquierda, y a partir de ahí esta reaccionópara evitar que el centro-derecha se quedara dos décadas en el poder.

«La izquierda española digiere muy mal la mayoría absoluta del año 2000. Cuando digo muy mal digo muy mal. En su visión, lo que debería pasar en España desde el 96 era un periodo breve (del PP en el poder), y que volviese en un año o año y medio a la normalidad, que era un Gobierno de izquierda con el apoyo nacionalista y cuando eso no sucede, algunos no lo digieren nada bien». Lo que ocurrió fue que «la mayoría social española había cambiado». Ese análisis fue determinante, según ha señalado, para el cambio de actitudes de la izquierda.

A partir de ahí, ha avisado: « El centro-derecha en España si quiere ganar las elecciones tiene que estar unido, y si no está unido básicamente no va a ganar las elecciones. Es una regla que es muy simple enunciarla pero más complicada ponerla en marcha. No es verdad que la mayoría social esté condenada a ser del centro-izquierda». El expresidente cree que el centro-derecha tiene que buscar elementos de definición, porque las sociedades han cambiado mucho.

Según Aznar, el centro-derecha tiene que plantear la política desde el centro-derecha y convertir su principal partido en un imán, que atrae a los electores de los demás partidos del centro-derecha.

«Si dices claramente lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer habría una mayoría de españoles que lo entenderían. Pero tienes que decrlo y empezar a sembrar todos los días»

Sin querer enviar consejos al PP y a Pablo Casado, Aznar ha hecho esta reflexión sobre la situación de su partido: «Si dices claramente lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer, hoy en día, aun con todas las dificultades de la comunicación, así habría una mayoría de españoles que lo entenderían. Pero tienes que decirlo, y empezar a sembrar todos los días, con un proyecto identificable, abierto a los demás, desde la moderación». «Hay que plantear un proyecto muy claro y si lo haces al final la solución la tienen los españoles».

Aznar cree que no es una cuestión de hacer oposición dura o blanda, sino que es «cuestión de acierto y utilidad». Ha puesto como ejemplo el modelo de Madrid, que «es el modelo de la libertad y lo entiende todo el mundo».

En el coloquio también se ha hablado de los nacionalismos. Sobre este punto, Aznar ha asegurado que para cualquier nacionalista separatista inteligente, «que no abundan, pero los hay», su gran frustración es que Cataluña no fue Castilla. «Y eso no tiene remedio». «Puedes vender la mitología que quieras, pero Cataluña no fue Castilla ni lo será nunca».

Aznar recuerda que cuando propuso a Pujol entrar en su Gobierno con mayoría absoluta, lo que estaba pretendiendo era que el nacionalismo que formó parte de la Constitución no se fuera. Y le preguntó si iba a respetar los acuerdos de la Transición, y su respuesta fue un «no».