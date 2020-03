Atrapados en Honduras por el coronavirus Un grupo de nueve turistas españoles están a punto de quedarse en la calle en una isla hondureña tras cancelarse sus vuelos de regreso y con el tráfico aéreo restringido. Tienen miedo y ni ellos ni el consulado encuentran solución alguna

Son un ejemplo de los cientos de españoles a los que la pandemia del coronavirus ha sorprendido fuera de casa, siete madrileños y dos murcianos que emprendieron una escapada de ensueño el pasado 9 de marzo, un viaje de buceo a la angosta isla hondureña de Roatán. Les han cancelado los vuelos de regreso, les obligan a dejar la casa que alquilaron, no tienen ni coche para ir al lejano supermercado, les repudian en la calle y no encuentran ayuda efectiva alguna para volver a casa.

«Salimos de Madrid el día 9, después de la manifestación del feminismo. Todo estaba tranquilo y no había ningún tipo de medida sobre no viajar», dice Patricia a ABC en conversación teléfonica. Al poco de llegar les llamaron sus familiares y les dijeron que las cosas en España se estaban poniendo feas. El pasado domingo recibieron una llamada del consulado informándoles de que el aeropuerto había cerrado para vuelos internacionales.

Patricia regresaba el pasado miércoles con United Airlines, haciendo escala en Estados Unidos, y el resto, el viernes. Todos se quedaron en tierra. Consiguieron que los propietarios de la casa que alquilaron, unos estadounidenses, prolongaran su estancia, «pero solo diez días, luego nos obligan a dejarla -relata Patricia- porque dicen que van a reformarla y no tenemos dónde ir, los hoteles están cerrados».

Sobre la isla se ha decretado el estado de alerta. Solo pueden salir para lo básico y hay toque de queda desde las 20:00 horas hasta las 06:00. En la parte continental del país rige el estado de sitio. Los militares patrullan las calles y mucha gente va a armada. Honduras es uno de los países más violentos del mundo, motivo por el que han decidido permanecer en la isla turística, que es mucho más tranquila que la parte continental, pero «tenemos miedo de que estalle el caos».

«Supervivientes»

«En el Consulado de España nos cogen el teléfono y nos informan, pero soluciones pocas», narra Patricia, fisioterapeuta en un centro de rehabilitación de Madrid. Les han dicho que la Unión Europea fletará aviones para recoger a europeos, pero sin concreción alguna. Varios canadienses han podido regresar a su país porque si viene un avión a por ellos, las autoridades de Roatán dan permiso para que aterrice y se los lleve, pero no hay aeronave alguna que vaya a por los viajeros españoles, más de 300 en todo el país. Entre ellos están los concursantes y el equipo técnico del programa de Telecinco «Supervivientes».

«También nos han dicho que intentemos coger un vuelo de American Airlines a Houston, pero desde Estados Unidos nos enviaron un correo avisando de que nos retiraban el visado ESTA por las medidas contra el coronavirus, así que no podemos pasar por su territorio», cuenta Patricia a este diario con impotencia. El consulado les dice que son ellos quienes tienen que conseguir que les renueven el visado y subirse a un avión que, de momento, no existe.

Subsisten como pueden, pero la casa que alquilaron está junto al mar y la selva. No hay nada más alrededor. El supermercado de la isla está a 30 minutos en coche, pero ya no tienen vehículo. «Nos dicen que cuando salgamos lo hagamos todos juntos, pero también que no dejemos la casa sola, y cuando nos cruzamos con gente nos tratan con desprecio por ser de uno de los países del foco de infección, se alejan de nosotros y se tapan la boca», concluye Patricia. Si un avión no los recoje con urgencia, lo van a pasar realmente mal.