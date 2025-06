Semana de la Manifestación del Sevilla F.C. Comenzaron las jornadas con Matías Almeyda, desde quién sabe dónde, asegurando haberse visto la temporada completa garcíapimientosa, lo que tiene un mérito enorme, y rellenadas las fichas de jugador por jugador desde los juveniles hasta Marcao, ... esta en blanco; continuó el juzgado número 5, recordándole a José María del Nido senior que dar palos de ciego a una Justicia con los ojos vendados es un sindios; el jueves, una representación masiva de aficionados del club blanco reiteró en las calles su indignación con los actuales gestores y ayer, Antonio Lappi, de forma pública, manifestó su intención de comprar un paquete mayoritario de acciones.

La comparecencia del empresario no fue más allá de una puesta en escena ante los medios para darle oficialidad a eso de que cuando el río del cambio suena, agua lleva: aseguró que él quiere comprar y que los accionistas mayoritarios quieren vender; no aclaró si todas las familias o por el contrario sólo algunos paquetes estratégicos, los suficientes en cualquier caso para garantizarse la gestión del club; no desveló quienes le acompañan en la aventura, si nada más que acreditados sevillistas del taco o inversores foráneos; mucho menos concretó a cuánto puede elevarse económicamente la compra, ya que primero se hará por su parte lo que llamó una «oferta tentativa» (sic) y cuando se le pidió que valorara la manifestación del sevillismo veinticuatro horas antes, pues dio un salto de las Setas a la avenida de la Constitución para no entorpecer las conversaciones, indiciariamente en curso, a tenor de la cláusula de confidencialidad que esgrimió para no entrar en detalles.

Lappi echa el lápiz y ahora habrá que esperar a quienes tienen la goma de borrar, la milán por el lado crema, que el gris, para la tinta de los contratos, tardará en llegar. Será largo, dijo. Esto no es como en los tiempos de Escobar, donde las acciones de Antena 3 las podía comprar Cuatro, sino algo más complejo. Se impone el cambio. Millones para unos cuantos y esperanza para miles de sevillistas.