Suscríbete a
+Nervión

Fe, esperanza y… menos caridad

La goleada del domingo al Barcelona se va a convertir en una referencia inexcusable en el resto de la Liga. Se puede contra cualquier rival

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El fútbol, sin que suene a herejía, es para muchos una 'religión'. Con sus dogmas, sus preceptos y sus fiestas de guardar, que son los días de partido. Sin embargo, teniendo 'creyentes' en todo el mundo, a la hora de buscar la protección o la ... bendición o la forma de agradecimiento, los protagonistas se remiten a sus creencias religiosas, las divinas, para expresarlo. El jugador que se santigua al saltar al campo, el que ejecuta el sujud islámico para agradecer la consecución de un gol, el espectador hindú que realiza un namaste para celebrar la victoria o el portero budista, quien junta las manos en anjalimudra tras detener un penalti.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app