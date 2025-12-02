El Sevilla condena los incidentes producidos durante el derbi

El Sevilla FC ha publicado este martes un comunicado oficial en el que ha condenado el lanzamiento de objetos que se produjo el pasado domingo en los minutos finales del derbi sevillano contra el Real Betis. Dicho acto hizo que se ... activase el protocolo de lanzamiento de objetos, haciendo que el partido estuviera detenido 18 minutos.

El club «Condena cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores».

De igual manera, la entidad nervionense «está colaborando activamente con la policía para la identificación de los sujetos autores del lanzamiento de objetos a través del visionado y análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del club, a los que se le aplicará el reglamento disciplinario del Sevilla Fútbol Club con independencia de otro tipo de sanciones que se puedan derivar». Finalmente, añadan que «actitudes como las acaecidas el domingo no representan a la afición del Sevilla FC».

Atendiendo a casos recientes vistos en otros partidos de alta tensión, como el derbi madrileño de finales de 2024, el Sevilla se enfrenta al más que posible cierre parcial de su grada. Esto puede ocasionar también una sanción económica que tampoco llega en un buen momento para el club de Nervión.