Con Noruega, Nyland juega siempre, hasta los amistosos

El sevillista Orjan Nyland volvió a ser titular con Noruega en el amistoso que su selección ha empatado este martes ante Nueva Zelanda (1-1) en el Ullevaal Stadion de Oslo. El defensa Finn Surman adelantó a los neozelandeses en los últimos ... instantes de la primera mitad, pero en el segundo acto el delantero del RB Leipzig Antonio Nusa estableció la igualada definitiva en el minuto 62.

Nyland, pese a haber perdido la titularidad en el Sevilla FC en beneficio del greco-alemán Vlachodimos, sigue siendo un fijo para su seleccionador, Stale Solbakken. Jugó el choque oficial ante Israel del pasado sábado y también ha disputado el amistoso de hoy con los neozelandeses, en el que ha realizado algunas buenas paradas, si bien en el tanto de Surman pudo hacer quizá algo más para taponar el remate del zaguero visitante.

Finn Surman putting it all on the line to score the opener! 🔥🤕#ShotOnOppo pic.twitter.com/NhfQi8DZil — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) October 14, 2025

Se vuelve a Sevilla del parón con la buena noticia de la goleada de Noruega sobre Israel (5-0) que deja a su selección primera con 18 puntos en el Grupo I de clasificación para el Mundial. Estar en la gran cita de selecciones del año que viene supondría sin duda una gran noticia para Nyland.

La vinculación del arquero con el club de Nervión termina precisamente en junio de 2026, con lo que el escaparate de Noruega es vital en estos momentos para un Nyland cuyo futuro es incierto.