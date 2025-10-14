Suscríbete a
Con Noruega, Nyland juega siempre, hasta los amistosos

El sevillista también fue titular en el choque de este martes ante Nueva Zelanda disputado en Oslo (1-1)

Nyland (d), tras encajar el gol de Surman
Nyland (d), tras encajar el gol de Surman EFE/EPA/Fredrik Varfjell

F. M.

El sevillista Orjan Nyland volvió a ser titular con Noruega en el amistoso que su selección ha empatado este martes ante Nueva Zelanda (1-1) en el Ullevaal Stadion de Oslo. El defensa Finn Surman adelantó a los neozelandeses en los últimos ... instantes de la primera mitad, pero en el segundo acto el delantero del RB Leipzig Antonio Nusa estableció la igualada definitiva en el minuto 62.

