Munuera Montero detiene el derbi por lanzamiento de objetos

El Gol Norte del Sánchez-Pizjuán empezó a tirar objetos al terreno de juego después de que Natan celebrara el despeje de un centro de Peque a saque de esquina

Jesús Sevillano

El Gran Derbi entre el Sevilla y el Betis se ha detenido con el 0 a 2 en el marcador del Sánchez-Pizjuán favorable al conjunto verdiblanco porque en el minuto 87 han comenzado a lanzarse objetos desde la grada de Gol Norte del estadio ... sevillista. Rápidamente, el colegiado, Munuera Montero, ordenó que los jugadores se fueran para los vestuarios. Ni los futbolistas del Sevilla ni los del Betis querían meterse y no fue hasta que el árbitro consultó con la autoridad policial no dio por suspendido temporalmente el duelo.

