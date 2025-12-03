Marcao, única nueva baja en la convocatoria copera del Sevilla con respecto al derbi

Marcao es la única ausencia novedosa con respecto a la lista de convocados del último partido, el derbi. El brasileño cayó lesionado en dicho encuentro y el club confirmó este miércoles que sufre una «sobrecarga ósea».
Además del brasileño, Adnan Januzaj, Gabriel Suazo, Rubén Vargas y Tanguy Nianzou continúan estando fuera de la convocatoria por sus lesiones. Álvaro Fernández tampoco ha sido tenido en cuenta para la Copa del Rey.
La lista completa de futbolistas citados es de este modo la siguiente: Odysseas, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Azpilicueta, Kike Salas, Andrés Castrín, Ramón Martínez, Cardoso, Oso, Gudelj, Jordán, Agoumé, Mendy, Manu Bueno, Sow, Ejuke, Alfon, Miguel Sierra, Peque, Alexis, Akor e Isaac.
