Suscríbete a
+Nervión

Marcao, única nueva baja en la convocatoria copera del Sevilla con respecto al derbi

El brasileño sufre una «sobrecarga ósea» según informó el club

El Sevilla FC confirma la lesión de Marcao

Los jugadores del Sevilla, durante el entrenamiento de este miércoles
Los jugadores del Sevilla, durante el entrenamiento de este miércoles Manuel Gómez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC ha ofrecido durante la tarde de este miércoles la lista de futbolistas convocados para el partido ante el CD Extremadura correspondiente a la Segunda Ronda de la Copa del Rey. Matías Almeyda se lleva a Almendralejo a 24 ... futbolistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app