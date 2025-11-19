«Me dolería que el capital social del Sevilla FC fuese de alguien de fuera»

En su charla con ABC de Sevilla, Francisco López Alfaro ofrece su opinión como sevillista de cuna acerca del proceso de venta que vive entre bambalinas la entidad de Nervión. El Sevilla FC, en este sentido, puede acabar en manos de capital ... extranjero, algo que el ursaonense no ve nada claro.

«Yo personalmente no lo veo. Mira lo que ocurre en el resto de equipos. El año pasado viajaba a ver equipos de Segunda división, de Primera división, y a todos los campos que iba, no sé por qué, pero la afición protestaba contra el que no era presidente natural de la ciudad y que era una persona que había venido nueva, extranjera, todo el tema este… la verdad es que lo ponían 'a gusto', lo ponían 'bien', vamos, como irónicamente se dice. A mí es la sensación que me ha dado siempre«, explica el hasta el pasado mes de junio integrante de la dirección deportiva sevillista.

En la misma línea, Francisco añade que «yo creo que hay equipos y equipos. No creo que clubes como el Sevilla o el Betis, tampoco el Real Madrid, el Barcelona o el Athletic de Bilbao, encajen en esa vía del dueño extranjero. La mayoría de ellos es que ni siquiera son sociedades anónimas deportivas, pero las que lo son, como el Sevilla, creo que a gran parte de su afición y a mí personalmente me dolería que el capital social fuese de otra persona de fuera o incluso de otro club. Cambiar el modelo me dolería. Yo creo que el Sevilla FC tendría que ser gestionado por gente de aquí«.

Hasta el momento, como opción local sólo ha trascendido la de la 'Tercera vía' de los empresarios sevillanos Antonio Lappí y Fede Quintero frente a un capital foráneo que, según deslizan desde el club, apuesta fuerte. «No es la idiosincrasia del Sevilla. La historia se ha escrito en muchos sitios. Quién no recuerda a Dimitri Piterman con el Alavés, Peter Lim en el Valencia… Yo creo que ese modelo en LaLiga no ha cuajado, en muchos sitios no cuaja. Quizás porque hay un arraigo de la gente con respecto a su club y lo que quiere es ver que la persona que es dueña del club no es una persona externa, sino más bien conocida dentro de la ciudad y, por supuesto, dentro del club. Que sea socio incluso, que sea en un momento determinado militante de ese equipo durante toda su vida. Eso es lo que espera el aficionado. El hecho de que a entidades como el Manchester City les vaya muy bien, sí, pero es que eso aquí es imposible, porque por mucho que quieras, no creo que venga nadie a poner 1.000 millones de euros. Eso es otra dimensión y no creo que se pueda hacer. A mí no me termina de convencer esta posibilidad del inversor de afuera», concluyó Francisco.