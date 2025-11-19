Suscríbete a
Sesión de control al Gobierno: última hora desde el Congreso

«Me dolería que el capital social del Sevilla FC fuese de alguien de fuera»

En su entrevista con ABC, Francisco López Alfaro se muestra contrario a la venta del club a un inversor extranjero: «Yo creo que ese modelo en LaLiga no ha cuajado, en muchos sitios no cuaja. Quizás porque hay un arraigo de la gente con respecto a su club»

Francisco, en su etapa como técnico en la cantera sevillista
Francisco, en su etapa como técnico en la cantera sevillista ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

En su charla con ABC de Sevilla, Francisco López Alfaro ofrece su opinión como sevillista de cuna acerca del proceso de venta que vive entre bambalinas la entidad de Nervión. El Sevilla FC, en este sentido, puede acabar en manos de capital ... extranjero, algo que el ursaonense no ve nada claro.

