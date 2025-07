Almeyda exprime a la plantilla del Sevilla con dobles sesiones

No es que haya llegado al Sevilla con un látigo, pero sí que está demostrando Matías Almeyda que no es un entrenador al que el trabajo físico le importe poco. Más bien todo lo contrario. Si ya avisaban algunos de sus antiguos pupilos antes de comenzar la pretemporada con los sevillistas de cómo era el método Almeyda, los jugadores del equipo nervionense están comprobando de primera mano que no permite un respiro. Intensidad en el apartado físico y también en los ejercicios con balón. No deja que se le pase un detalle por alto. Entrenador de estar muy encima de los profesionales. Esta rutina es la que les espera en lo que estar por llegar.

No hay que olvidar que incluso, algunos jugadores que estaban en la plantilla la pasada temporada, como Suso o Saúl, le dijeron a García Pimienta personalmente que el trabajo diario en la ciudad deportiva no era el adecuado, que faltaban horas de entrenamiento y sobre todo intensidad en el mismo. Justo la otra receta está aplicando ahora el argentino, quien igualmente deberá tener cuidado con ese habitual gafe que arrastran los de Nervión con las lesiones musculares en el propio trabajo habitual.

También es cierto que a una mejor preparación física, las posibilidades de caer lesionado en un esfuerzo son menores. Está procurando Almeyda inculcar esa cultura del trabajo desde el primer día. Que a nadie le coja por sorpresa. A falta de hombres de más calidad, busca construir un Sevilla fuerte, físico e intenso, recetas que suele aplicar conjuntos que quieren evitar los puestos de peligro de la clasificación.

La doble sesión que comenzó el lunes finalizará este mismo jueves con el último día sin opción al respiro. El viernes sólo se realizará una por la mañana ya pensando en el primer amistoso del verano en el Algarve contra el Birmingham. Una primera piedra de fuego para ir conociendo no sólo el método Almeyda, sino el estilo de juego que desea aplicar en el Sevilla.