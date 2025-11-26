Suscríbete a
La alcaldesa de Valencia pide a Tebas cambiar el horario del encuentro del Sevilla en Mestalla

La coincidencia con el Maratón de Valencia provoca la solicitud de la gobernante valenciana

S. S.

LaLiga fijo el partido del Sevilla ante el Valencia, correspondiente a la decimoquinta jornada y que se disputa en Mestalla, el domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas, lo que no ha gustado a las autoridades valencianas. Así, la alcaldesa ... de Valencia, María José Català, ha enviado una carta a Javier Tebas para solicitar el cambio de horario, ya que ese día también se disputa el tradicional Maratón de Valencia, lo que llena de público las calles de la ciudad.

