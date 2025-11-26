La alcaldesa de Valencia pide a Tebas cambiar el horario del encuentro del Sevilla en Mestalla

LaLiga fijo el partido del Sevilla ante el Valencia, correspondiente a la decimoquinta jornada y que se disputa en Mestalla, el domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas, lo que no ha gustado a las autoridades valencianas. Así, la alcaldesa ... de Valencia, María José Català, ha enviado una carta a Javier Tebas para solicitar el cambio de horario, ya que ese día también se disputa el tradicional Maratón de Valencia, lo que llena de público las calles de la ciudad.

Más de 35.000 corredores inscritos, en una de las pruebas de mayor crecimiento en los últimos años, y con otras miles de personas como espectadores, desde el Ayuntamiento de Valencia se entiende que el horario del encuentro no es el más adecuado para garantizar tanto la seguridad como el pleno desarrollo de ambos acontecimientos.

Así, la alcaldesa solicita al presidente de LaLiga que reflexione sobre su decisión de mantener el horario fijado en su momento, tras responder con una negativa a la solicitud que envió el propio Valencia para pedir ese cambio. El perjuicio a los abonados del club, que tendrían dificultades para llegar a Mestalla, con numerosos cortes de calle previstos, es otro de los motivos expuesto para solicitar ese nuevo horario

La carta de la alcaldesa

«Estimado presidente:

Me gustaría trasladarte la preocupación por el partido del Valencia CF-Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16.15hs dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso que se va a celebrar ese mismo día.

Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producir dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día. el Club nos trasladó que había hablado con la Liga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario.

Te solicito que reconsideres vuestra decisión dada que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000) sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón.

La organización de este evento supone, como te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas y que dificultarán el acceso de los aficionados al Mestalla ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15hs.

Por ello, y dado los problemas de acceso de los aficionados al partido de futbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario previsto».