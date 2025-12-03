Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Akor y Ejuke podrán jugar ante el Oviedo tras fijar la FIFA el periodo de cesión para la Copa África a partir del 15 de diciembre

El máximo organismo del fútbol deja abierta la posibilidad de una negociación entre clubes y federaciones para valorar cada caso

El Comité de Disciplina impone a Isaac una sanción de dos partidos y acuerda el cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán durante tres encuentros

Akor y Ejuke podrán jugar ante el Oviedo tras fijar la FIFA el periodo de cesión para la Copa África a partir del 15 de diciembre
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla perderá con casi total seguridad a Akor Adams y Chidera Ejuke -ambos futbolistas han entrado en la prelista- por la disputa de la Copa África, que se inicia el 21 de diciembre en Marruecos, aunque en el caso de ... Nigeria juega su primer encuentro el martes 23 ante Tanzania. Eso sí, ambos jugadores sí podrán estar presentes en el duelo ante el Oviedo de la decimosexta jornada de LaLiga, que se disputa el domingo 14, después de que la FIFA haya retrasado la incorporación de los futbolistas, que las naciones africanas pretendían que fuera el 8 de diciembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app