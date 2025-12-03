Akor y Ejuke podrán jugar ante el Oviedo tras fijar la FIFA el periodo de cesión para la Copa África a partir del 15 de diciembre

El Sevilla perderá con casi total seguridad a Akor Adams y Chidera Ejuke -ambos futbolistas han entrado en la prelista- por la disputa de la Copa África, que se inicia el 21 de diciembre en Marruecos, aunque en el caso de ... Nigeria juega su primer encuentro el martes 23 ante Tanzania. Eso sí, ambos jugadores sí podrán estar presentes en el duelo ante el Oviedo de la decimosexta jornada de LaLiga, que se disputa el domingo 14, después de que la FIFA haya retrasado la incorporación de los futbolistas, que las naciones africanas pretendían que fuera el 8 de diciembre.

La FIFA ha informado hoy en un comunicado que el periodo de cesión de jugadores para el torneo africano de selecciones se iniciará el lunes 15 de diciembre, aunque también dejando abierta la posibilidad de que se establezcan negociaciones entre clubes y federaciones para retrasar las incorporaciones según cada caso particular.

Eso sí, ni Akor ni Ejuke podrán despedir el año en la visita al Santiago Bernabéu, en un duelo previsto para el sábado 20 de diciembre, y, en principio, tampoco podrían participar en la próxima ronda de la Copa del Rey, que el Sevilla jugaría en el caso de clasificarse ante el Extremadura el 17 de diciembre salvo alteración de los horarios ya fijados.

«Después de las productivas consultas que ha mantenido la FIFA con los principales grupos de interés, gracias a la solidaridad que ha demostrado la CAF con el objetivo de reducir las repercusiones que esta medida podría tener en las diferentes partes interesadas, el Bureau del Consejo ha adoptado una decisión relativa a la cesión obligatoria de jugadores para la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025, que se celebrará en Marruecos del próximo 21 de diciembre al 18 de enero de 2026. En consonancia con el mismo principio utilizado para la Copa Mundial de la FIFA 2022, el periodo de cesión se reducirá en siete días y empezará el lunes 15 de diciembre de 2025», señaló la FIFA en su comunicado.

«Además, se ha decidido instar a las federaciones miembro participantes en la Copa Africana de Naciones de la CAF 2025 y a los clubes que cedan jugadores durante el periodo de cesión para la disputa de las competiciones continentales a que mantengan conversaciones bilaterales en buena fe para encontrar soluciones apropiadas caso por caso», añadió la FIFA para buscar ese entendimiento entre clubes y federaciones, aunque siempre manteniéndose la propia FIFA como garante de ese diálogo: «Cuando, tras estas reuniones bilaterales, siga estando en disputa la cesión de jugadores, la FIFA mediará entre ambas partes en litigio y aplicará directrices que contemplen las circunstancias de cada caso, incluidos factores relacionados con la programación de los partidos de las competiciones afectadas, el lugar de celebración de éstas, las participaciones anteriores y planeadas de los jugadores en los partidos en cuestión y cualquier otro factor pertinente».