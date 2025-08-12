Vinculan a Mousa Sylla con el Sevilla FC en plena polémica en Alemania

El Sevilla FC rastrea el mercado de delanteros, una de las posiciones que pretende mejorar antes del final de mercado. Así, desde Francia, el diario L'Equipe informó este martes que el equipo de Nervión se ha interesado por Moussa Sylla, un delantero de 25 años que pertenece al Schalke 04, que fue rival sevillista en esta pretemporada y que también estaría en la agenda de Swansea, Valencia y Angers.

Sylla, con experiencia anterior en la Ligue 1, anotó 16 tantos la pasada temporada en la Bundesliga 2 con el equipo teutón, con el que también se ha estrenado ya en esta temporada. Ese buen rendimiento en el Schalke 04 es lo que ha despertado la atención de varios equipos, entre los que se encontraría el Sevilla, aunque en Nervión se necesitaría realizar algún traspaso con anterioridad.

Internacional con Mali, aunque participó con las selecciones inferiores de Francia, Sylla entraría dentro de ese perfil de delanteros que pretende el Sevilla, de ahí que la dirección de fútbol realice esos movimientos por si finalmente tuviera capacidad para abordar la contratación.

Polémica en Alemania

Precisamente, Sylla ha acaparado estos días las portadas de los diarios alemanes, pero por asuntos extradeportivos. Así, Bild cuenta que el delantero se enfrenta a acciones legales tras haber abandonado a su perro tras las vacaciones. Antes de marcharse de asueto, Sylla dejó a su mascota con un cuidador, pero a la vuelta de las mismas se ha negado a recogerla, lo que ha generado una polémica por su comportamiento.

