El Sevilla espera con Juanlu y el Nápoles congela el fichaje

El mercado de fichajes veraniego va a ser movido en el Sevilla. El cuadro nervionense necesita vender para aliviar su delicadísima situación económica y todos los futbolistas tienen el cartel de transferible siendo algunos más apetecibles para otros clubs que otros. Juanlu es uno de los jugadores que mejor cartel tienen y el Nápoles ya se ha puesto manos a la obra para conseguir cerrar su fichaje.

Manna, director deportivo del Nápoles, se presentó en el Ramón Sánchez-Pizjuán la pasada semana para intentar conocer de primera mano cuáles eran las exigencias del Sevilla. De momento, Antonio Cordón ha puesto al canterano un precio de salida de 20 millones de euros y el equipo italiano no alcanza las exigencias del nuevo director de fútbol del club nervionense. Por ahora, el Nápoles ha puesto sobre la mesa una propuesta que llega a los 15 millones de euros con las variables incluidas y en el tira y afloja habrá que ver si alguna de las dos partes da su brazo a torcer.

El Sevilla no tiene, por ahora, prisa con Juanlu. El futbolista recientemente renovó su contrato y ahora está disputando la Eurocopa sub 21, su presencia en el campeonato mantiene la operación en stand-by. El Nápoles, por su parte, y tal y como informan desde Italia, ha congelado las negociaciones para retomarlas más adelante intentando conseguir la rebaja deseada y usando para ello el acuerdo que sostienen que ya tienen con el futbolista.

Juanlu fue preguntado por su posible salida en la concentración de la selección española sub 21 y el futbolista aseguró que «no pienso en eso». «Mi futuro inmediato es defender a España en un Europeo y en eso me centro. Yo siempre he dicho que estaba muy contento en el Sevilla, he renovado y tengo tres años más de contrato. ¿El Nápoles? Esos temas los dejo para mis agentes. Y más ahora, que estoy centrado 100% en la Selección y solo pienso en que nos salga un buen Europeo, ese es mi único objetivo en estos momentos», comentó en una reciente entrevista a AS.

