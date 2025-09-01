Oficial: Cardoso, nuevo defensa del Sevilla FC

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, ha acelerado el último día del mercado de fichajes para dejar completa la plantilla del conjunto nervionense antes de que esta ventana eche el cierre. Durante la jornada de este lunes 1 de septiembre se irán sucediendo las oficialidades y le ha tocado ahora a Fabio Cardoso, nuevo futbolista del Sevilla por dos temporadas tras haber llegado traspasado del Oporto.

El central portugués, de 31 años, llega procedente del club portugués y reforzará una posición que siempre genera muchas dudas en Nervión, debido a que los efectivos que puede utilizar el entrenador nunca han llegado a ser del todo fiables, mientras que los que juegan siguen siendo proyectos de buenos futbolistas, no necesarias realidades.

Las tres primeras jornadas las han defendido tanto Andrés Castrín como Kike Salas desde la retaguardia sevillista. También formará parte del primer equipo Ramón Martínez, ahora lesionado. Todos ellos jóvenes y procedentes del filial. Marcao y Nianzou sí que son jugadores de la primera plantilla, aunque el entrenador no confía demasiado en ellos. Cardoso llega con una amplia experiencia para ayudar a esos jóvenes que derriban la puerta como nuevos centrales del Sevilla.