Suscríbete a
+Palmera

Querer no es poder

Los verdiblancos son el único equipo de la Liga sin un once metros que llevarse a la bota. Y no será porque pise poco el área

Francisco Pérez

Francisco Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Padre siempre decía: «Querer es poder, hijo». Y el hijo quería, pero obligado como estaba a aprenderse de memoria los títulos de las principales obras en prosa y poesía, con sus respectivos géneros y subgéneros, de Cervantes, de Quevedo o de Lope de Vega, en ... los exámenes no había manera de acertar el pleno al quince. Le hubiese venido bien que el profesor se acercara al VAR y comprobara como el vecino de pupitre lo descentraba con sus preguntas o la algarabía de otro aula le quitaba en el último momento lo que tenía en la punta de la lengua. Aunque a la vista de cómo funciona con el Real Betis, lo más probable es que ni se dignara a acercarse a la «troncotele».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app