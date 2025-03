Pellegrini anuncia que Fekir estará en la convocatoria para el partido con el Atlético de Madrid

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha confirmado que Fekir estará en la convocatoria para el partido de este domingo (16.15) con el Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 11 del campeonato en Primera división.

«Se ha integrado estos días al entrenamiento con el plantel y va a estar mañana en la lista», ha comentado Pellegrini en la rueda de prensa ofrecida con motivo del partido de este domingo. «Tenemos fuera a Juanmi, Canales y Camarasa. El resto están todos en condiciones», comentó también el entrenador bético. «El equipo que va a iniciar lo veremos mañana. Ya veremos después Fekir si comienza, si para cuántos minutos. Lo veremos después», añadió.

«Espero un partido muy complicado, como todos en LaLiga, independientemente contra quién se juegue. Por lo menos mi mentalidad es no considerar que hay un rival imposible ni que hay uno fácil porque las dos cosas te llevan a una mala mentalidad para el partido. Creo que vamos a enfrentar a un equipo de los más poderosos de LaLiga. Así lo indica su presupuesto, sus últimas temporadas aquí que está Diego Simeone. Con muy buenos jugadores y tendremos que hacer un gran partido si queremos puntuar», ha dicho Pellegrini en torno al partido de este domingo en el Benito Villamarín.

"Los partidos son todos distintos, hay que saberlos jugar. Para mí es exactamente igual lo de local o de visita. Los puntos se suman. Hemos sacado 20 de 30, que es un 66 por ciento de rendimiento. Si lo proyectamos a la temporada son 75-76 puntos, así que estamos muy contentos con el rendimiento. Se pueden ganar todos los partidos en casa, y lo hemos hecho, y se pueden perder puntos en distintas circunstancias que nos ha tocado jugar de visita. Pero no separo las cosas de visita o local, voy a un rendimiento global", piensa el entrenador del Betis.

También ha hablado Pellegrini sobre la expulsión de Canales en los últimos instantes del partido del pasado miércoles con el Cádiz. "Creo que hay un reglamento que es claro. Hay un árbitro que tiene la autoridad de expulsar. Hizo uso de su autoridad y lo expulsó. Después, los motivos, la verdad es que no lo encuentro mayor trascendencia. Lo importante es que desgraciadamente no contamos con Sergio para el partido de mañana. Después está 'lo que me dijo, lo que me dijo'. Personalmente, como digo, no le doy mayor trascendencia. La expulsión está hecha y Sergio está un partido suspendido", ha dicho Pellegrini.

Preguntado por la ampliación de contrato de Juan Cruz, que se hizo oficial este viernes, el entrenador del Betis ha comentado que "creo que hay una política dentro del club de tratar de renovar jugadores jóvenes que pueden ser importantes para el futuro. Está comenzando su carrera, le falta mucho por recorrer. Son muchos los jugadores que llegan al primer equipo pero la gracia es mantenerse en el tiempo. Así que en la medida que vaya progresando creo que va a ser un jugador importante en el futuro del Betis, pero como digo es un jugador que está recién comenzando y es bueno que hayan renovado su contrato unos años más".

El partido de Heliópolis llega días antes de que el Betis y el Atlético de Madrid tengan que afrontar nuevas jornadas en la Europa League y Champions League respectivamente. "Creo que el partido más importante es el que hay que jugar y es el del domingo. LaLiga es tan importante como la competencia europea", piensa Pellegrini.

También se le ha preguntado a Pellegrini por el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. "Me parece una labor extraordinaria. Todos los años, el equipo está siempre compitiendo por cosas importantes. Ya sea por LaLiga, por Europa. Después uno puede estar más o menos de acuerdo en los estilos. Cada uno tiene su estilo y con todos se gana y se pierde. Para el Atlético de Madrid es una fortuna contar con un técnico de la calidad de Diego Simeone", ha comentado.