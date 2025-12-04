Amrabat se entrena y mira al Betis - Barcelona; Antony es duda

Sofyan Amrabat se ejercitó este jueves con sus compañeros del Real Betis en la sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva Luis del Sol y se apunta a entrar en la lista de convocados para el encuentro de este sábado en la ... Cartuja ante el FC Barcelona. El marroquí se perdió el choque contra el Barcelona tras su desafortunada jugada con Isco en la que cayeron ambos lesionados y tampoco estuvo ante el Torrent, pero sí estará en el duelo ante los azulgranas.

Mientras, Antony está a la espera de una prueba para conocer el estado de su tobillo. El brasileño evoluciona positivamente pero en estos momentos es duda para el choque ante el Barcelona, aunque las ganas del extremo de jugar este encuentro ante en casa contra este rival pueden hacer que participe.

Antony tiene un leve esguince que con fisioterapia y una protección específica puede darle opción de jugar ante el Barcelona el sábado en la Cartuja.

El que es baja segura es Isco, que sigue recuperándose del golpe que sufrió ante el Utrecht con Amrabat, y que no estará ante el Barcelona.