Amrabat se entrena y mira al Betis - Barcelona; Antony es duda

El mediocentro trabaja con el resto en la sesión a puerta cerrada mientras que el extremo se probará este viernes para ver si llega al duelo

Antony salió cojeando del Ciutat de Valencia: «Hay tiempo para recuperar»

Amrabat estira junto a Antony durante el entrenamiento del Betis juan flores
Amrabat estira junto a Antony durante el entrenamiento del Betis juan flores
Mateo González

Sofyan Amrabat se ejercitó este jueves con sus compañeros del Real Betis en la sesión a puerta cerrada en la ciudad deportiva Luis del Sol y se apunta a entrar en la lista de convocados para el encuentro de este sábado en la ... Cartuja ante el FC Barcelona. El marroquí se perdió el choque contra el Barcelona tras su desafortunada jugada con Isco en la que cayeron ambos lesionados y tampoco estuvo ante el Torrent, pero sí estará en el duelo ante los azulgranas.

