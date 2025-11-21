Gordillo se marcha de un acto del Ayuntamiento para no fotografiarse con Joaquín Caparrós

Más que la rivalidad entre Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, están las relaciones personales entre los representantes de cada entidad. Y eso que muchos de ellos coinciden en más de un acto porque son las personas designadas para ello. En este caso, ... en la presentación de una carrera navideña en el Ayuntamiento, por el Betis fue Rafael Gordillo, mientras que en el caso del Sevilla estuvieron presentes Pablo Blanco y Joaquín Caparrós. Tras unas fotos con los verdaderos protagonistas del evento, el exjugador del Betis y patrono de la Fundación del Betis declinó hacerse una foto de familia en la que apareciese Caparrós y se marchó del acto. El sevillista sí que aparece en esa instantánea.

Precisamente en la jornada de este viernes de noviembre, los presidentes de ambos clubes estuvieron presentes en la Casa consistorial junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, donde protagonizaron una jornada contra el acoso escolar con total normalidad y mucha cordialidad. Los clubes enterraron hace unos meses el hacha de guerra desatada hace más o menos un año y, desde entonces, se podría decir que las relaciones son buenas. Y esto no ha cambiado.

El gesto de Rafael Gordillo no deja de ser una anécdota, pero también ejemplifica el sentir verdiblanco hacia la figura del presidente de honor del Sevilla, quien siempre que puede le pega un pellizco dialéctico al eterno rival, como hace unos días en la reunión de las peñas nervionenses. Siempre que puede, el utrerano ataca al Betis, por lo que sus miembros comienzan a estar cansados de esta situación. Marc Bartra, uno de los capitanes, dejó claro que ellos «hablan en el campo» cuando fue cuestionado por el ataque de Caparrós: «Hay equipos que llevan medio telediario bien y resulta que parece que lo han ganado todo.

Hay que recordar que el derbi de la ciudad se disputa el próximo domingo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán. Caparrós no ha terminado molesto porque puede llegar a entender que su homólogo bético no quiera salir en una fotografía con él, debido a esa animadversión que levanta en la afición del Betis. Pequeñas anécdotas en el prederbi. Situaciones que pasan en la ciudad de Sevilla, más cuando se acerca un partido de estas características. Se comenzó con el cartel de la cabalgata y ahora llega un pequeño desplante. El fútbol queda en un segundo plano.