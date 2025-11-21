Suscríbete a
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

Gordillo se marcha de un acto del Ayuntamiento para no fotografiarse con Joaquín Caparrós

Ambos representantes de Betis y Sevilla acudieron a una presentación, descartando el bético una foto de familia donde apareciese el sevillista

Mateo González y Candela Vázquez

Más que la rivalidad entre Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, están las relaciones personales entre los representantes de cada entidad. Y eso que muchos de ellos coinciden en más de un acto porque son las personas designadas para ello. En este caso, ... en la presentación de una carrera navideña en el Ayuntamiento, por el Betis fue Rafael Gordillo, mientras que en el caso del Sevilla estuvieron presentes Pablo Blanco y Joaquín Caparrós. Tras unas fotos con los verdaderos protagonistas del evento, el exjugador del Betis y patrono de la Fundación del Betis declinó hacerse una foto de familia en la que apareciese Caparrós y se marchó del acto. El sevillista sí que aparece en esa instantánea.

