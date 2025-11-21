Suscríbete a
El PP fuerza la salida del presidente y su mano derecha de la Diputación de Almería

Betis y Sevilla se unen contra el acoso escolar: «Contra el bullying no hay colores ni rivalidad»

Los clubes sevillanos entierran sus diferencias para dar ejemplo en la lucha contra el acoso y la violencia en las aulas en un acto con el alcalde de la ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los presidentes de Sevilla y Betis
Candela Vázquez

A menos de diez días de disputarse el derbi sevillano, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro han posado juntos en un acto del Ayuntamiento de Sevilla en la presentación de una campaña contra el bullying. Una campaña impulsada por la Policía ... Local con la idea de alejar la violencia y el acoso en las aulas a través de la figura de los agentes tutores. Ante los estudiantes del instituto San Isidoro, los presidentes de Betis y Sevilla han querido apoyar esta iniciativa, colaborando mano a mano con los agentes tutores de la Jefatura de la Policía Local. Conscientes del poder del fútbol, las dos entidades deportivas han involucrado a sus jugadores para concienciar para abolir está lacra. Una violencia que también se vive en el mundo del deportes y que, tanto Sevilla como Betis, se han comprometido a ser un ejemplo

