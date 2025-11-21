Betis y Sevilla se unen contra el acoso escolar: «Contra el bullying no hay colores ni rivalidad»

A menos de diez días de disputarse el derbi sevillano, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro han posado juntos en un acto del Ayuntamiento de Sevilla en la presentación de una campaña contra el bullying. Una campaña impulsada por la Policía ... Local con la idea de alejar la violencia y el acoso en las aulas a través de la figura de los agentes tutores. Ante los estudiantes del instituto San Isidoro, los presidentes de Betis y Sevilla han querido apoyar esta iniciativa, colaborando mano a mano con los agentes tutores de la Jefatura de la Policía Local. Conscientes del poder del fútbol, las dos entidades deportivas han involucrado a sus jugadores para concienciar para abolir está lacra. Una violencia que también se vive en el mundo del deportes y que, tanto Sevilla como Betis, se han comprometido a ser un ejemplo

Primero ha tomado la palabra Ángel Haro, presidente del Betis, para poner en valor esta unión entre ambos clubes: «Es algo que nos afecta a todos, la causa es tan importante para que Betis y Sevilla, Sevilla y Betis se unan a la Policía por esta causa. Algunos sois del Betis, que tienen como valores la humildad, el respeto, la superación o el compañerismo. Es algo que se lleva por bandera y no hay nada que se aleje a estos valores que faltarle el respeto a un compañero».

«Los agentes tutores son muy importantes para tomar conciencia del problema, pero el apoyo a vuestros compañeros y el rechazo al acosador es prioritario para acabar con esta lacra», ha seguido diciendo el presidente verdiblanco. Y ha querido recordar a la socia bética que perdió la vida víctima del bullying: «Hace unas semanas perdimos a Sandra y estamos aquí para intentar conseguir que sea el último caso. El primer paso lo tenéis que dar en vuestro colegio».

Por su parte, el dirigente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha querido incidir en que «contra el bullying no hay colores ni rivalidad». «Tenemos la capacidad de llegar lejos y alzar la voz alto, estamos muy sensibilizamos con este tipo de problemas sociales. Todos tenemos que luchar de forma conjunta, los padres, profesores, autoridades… todos somos importantes. Tenemos que evitar que se vuelva a repetir el trágico caso de Sandra», ha añadido.

Además, Del Nido Carrasco ha animado a los alumnos a ser valientes ante este tipo de situaciones: «Aunque os dé miedo o reparo ayudar a un compañero, sois la pieza más importante, hay que ayudar. Puede parecer una broma, pero no lo es. Hay que ayudarlo, denunciarlo y apoyarlo».

Por último, el alcalde de Sevilla ha querido agradecer el apoyo a «las dos instituciones deportivas más importantes de la ciudad» y ha recordado que en poco tiempo «van a protagonizar el mejor derbi del mundo». «Los dos tienen mucho que decir contra el acoso, comparten valores» y ha agradecido la imagen de unidad de hoy «porque una imagen vale más que mil palabras».