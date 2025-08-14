El Betis le comunica a Bakambu que debe salir para poder fichar a otro delantero

El Betis le ha comunicado esta semana a Cedric Bakambu que debe buscarse equipo dado que necesita contar con el espacio que deje libre en la plantilla para poder contratar a otro delantero que refuerce al grupo de Manuel Pellegrini en el tramo final del mercado. La dirección deportiva de Manu Fajardo tiene como uno de sus cometidos la incorporación de un nueve de garantías que se complemente con Cucho Hernández en la rotación y se ha determinado que ha de ponerse fin a la etapa del congoleño, que con 34 años tiene aún contrato hasta junio de 2026.

La actitud de Bakambu ha sido ejemplar en respuesta a esta determinación de la entidad comunicada de forma directa en una reunión producida estos días. El atacante ha aceptado de buen grado la decisión y se ha ofrecido a buscar una solución siempre y cuando las propuestas que le lleguen le cuadren. Hasta que eso se produzca, el jugador va a seguir participando con el grupo y estará disponible en estas jornadas ligueras hasta el cierre del mercado trabajando como alternativa a Cucho Hernández.

El Betis está moviendo a Bakambu en varios mercados y ha ofrecido al futbolista a conjuntos de la liga española a bajo coste. También ha sondeado a equipos griegos por si quieren aceptar el traspaso del atacante. En Heliópolis pretenden no sólo quitarse la ficha del jugador, sino cubrir la parte pendiente de la amortización de un futbolista que le costó a los verdiblancos tres millones de euros en enero de 2024 tras el acuerdo alcanzado con el Fenerbahçe.

Bakambu ha anotado once goles en 47 partidos oficiales con el Betis. Nada más debutar tuvo una lesión muscular y en el derbi de la 2023-24 sufrió otra más grave en un mano a mano que pudo haber sido decisivo. El congoleño tardó varios meses en volver a los terrenos de juego pero fue decisivo en el caminar bético en la Conference League, donde se convirtió en el máximo goleador del equipo hasta llegar a la final.

Tras la marcha de varios jugadores considerados descartes como Borja Iglesias, Perraud, Mendy o Vieites, el Betis activa la segunda fase de la salida de futbolistas con los que no se cuenta y Bakambu es uno de ellos. El congoleño ha disputado esta pretemporada 221 minutos y ha anotado dos goles, como Cucho y Pablo García.

